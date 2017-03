Afiliats del PP demanen "més duresa" contra el sobiranisme i canviar el nom del partit

Afiliats del PP català han presentat esmenes a les ponències que es debatran en el Congrés del proper cap de setmana. Entre les que s'han presentat, destaca una estratègia política "més dura" contra el sobiranisme i canviar el nom del partit que es va aprovar en l'anterior Congrés: passar de dir-se Partit Popular Català i que s'anomeni Partit Popular de Catalunya. El 2012, els populars van decidir incorporar la senyera i l'adjectiu 'català' al seu logotip per tal d'accentuar la seva catalanitat i combatre l'estigma de partit anitcatalà.

Fonts de l'organització han explicat a Europa Press que els afiliats han presentat un total de 172 esmenes a les dues ponències que s'abordaran al congrés, 78 a la ponència política i 94 a la de reglament i serveis a les persones. Aquestes esmenes s'hauran de debatre al Congrés de la setmana que ve i els 1.076 compromissaris hauran de decidir si inclouen aquestes propostes a les seves ponències inicials o no.

Moltes de les esmenes se centren a l'atenció a les persones i les polítiques socials, i altres s'emmarquen en la part més política del partit. Per exemple, una demana garantir que en tots els actes del PP català hi hagi una bandera espanyola i una de catalana. Alguns afiliats també consideren que el partit és massa flexible davant els sobiranistes i han presentat diverses esmenes en què es demana contrarestar l'independentisme amb una major contundència.

La ponència de caire més polític, que coordina el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón, defensa que Catalunya ja s'ha situat en un escenari "post-procés" i els populars es volen erigir com a líders d'aquesta nova etapa. Pel que fa a la ponència de reglament, que lidera el portaveu al Parlament, Santi Rodríguez, en què es defensa que el nou secretari general del partit s'encarregui de "vigilar" que no hi hagi casos de corrupció entre els càrrecs electes del partit, entre d'altres punts.