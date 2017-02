Artur Mas: "Només les dictadures rebutgen escoltar la gent"

Madrid ha viscut aquest dilluns una nova mobilització del sobiranisme per rebutjar la judicialització del procés, aquest cop motivada pel judici contra Francesc Homs al Tribunal Suprem pel 9-N. Quatre consellers del Govern - Neus Munté, Meritxell Borràs, Josep Rull i Raül Romeva-, els presidents de les entitats sobiranistes -ANC, Òmnium i AMI- representants d'ERC, En Comú Podem, el PNB i la plana major del PDECat han acompanyat l'exconseller fins a un judici que l'expresident de la Generalitat Artur Mas ha afirmat que demostra que la democràcia espanyola s’està esquerdant per moments i que té esquerdes “profundes”.

Ha posat d’exemples l’ operació Catalunya amb “mètodes il·legals” i que es facin judicis per posar les urnes i escoltar la gent. A les portes del Tribunal Suprem, Mas ha defensat que només les dictadures veuen com un “mal” que s’escolti la gent. L’expresident ha reiterat els arguments de la seva declaració davant el TSJC pel mateix cas, es declara “ únic responsable polític” de la consulta i nega que jurídicament siguin culpables. “Davant l’abús de poder del govern espanyol es va actuar en legítima defensa”, ha argumentat.

Mas ha afegit que ell tornaria a fer “exactament el mateix” i ha llançat una bateria de preguntes: “Escoltar la gent és un mal? Posar les urnes és un mal? Interpretar el vot de la gent és un mal? Obeir els mandats del Parlament és un mal?”. Segons ha defensat Mas, en una democràcia tot això no pot ser dolent. “ Ho pot ser en una dictadura, que estan acostumats a fer això, però no en una democràcia”, ha conclòs.

Munté denuncia la "incapacitat política" del govern espanyol

També la consellera de la Presidència, Neus Munté, ha carregat contra el govern espanyol, de qui ha denunciat la seva "incapacitat política" ja que respon amb ''querelles, amenaces, suspensions i inhabilitacions'' en comptes de la ''via de la paraula". Munté també ha denunciat ''la inexistència de la separació de poders''. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha apuntat: “L’única manera de sortir de la situació en que estem és votant, fent un referèndum i decidint”.

Les entitats sobiranistes també han donat suport a Homs i han criticat "el judici polític" a l'exconseller. Segons el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, no es jutja només Homs sinó “els 2,3 milions de persones que el 9-N van participar en una consulta democràtica”. Per la seva banda, el president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha afirmat que les “urnes no es poden imputar", i la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha destacat el suport del municipalisme i ha avisat que el moviment “no pararà” i que s’anirà “fins al final des del diàleg”, al mateix temps que ha criticat les maneres de fer de l’Estat.