La BBC veu el 2017 com un any "explosiu" pel procés d'independència

El corresponsal a Madrid de la cadena britànica BBC James Badcock preveu un 2017 "explosiu" si segueixen les "tensions" entre la Generalitat i el govern espanyol. En un article publicat aquest divendres, fa referència al discurs de Cap d'Any del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en què va assegurar que se celebrarà el referèndum i que amb un 50% més u dels vots a favor de l'estat català es declararia la independència, i també al posicionament del govern espanyol de negar tot tipus de consulta.

El periodista pronostica que les "tensions" entre els independentistes i les autoritats espanyoles creixeran quan es produeixi el judici contra l'expresident Artur Mas per haver posat les urnes el 9 de novembre de 2014, que està acusat de desobediència i prevaricació i s'enfronta a una inhabilitació de deu anys.

Davant aquest atzucac, però, assegura que la Moncloa no està disposada ni a fer canvis en la Constitució espanyola, sinó a tot estirar un canvi de relacions entre l'administració central i la Generalitat.

Què passarà, doncs el 2017?, es pregunta el periodista. Respon a través de declaracions de l'excap de premsa de Mas, Josep Maria Piqué, que afirma que si els independentistes obtenen la majoria en un referèndum, el govern espanyol haurà de preguntar-se si vol imposar-se per la "força" després que els catalans hagin votat "democràticament i pacíficament".

La resposta de Madrid a una hipotètica declaració d'independència que recull la BBC, després de recordar com els tancs van travessar l'Ebre per la Guerra Civil del 1936, és la de l'exministre de Defensa Pedro Morenés. "Si tothom fa el que legalment ha de fer, aquesta situació no serà necessària", assegura sobre els tancs.

El "joc de la gallina"

Per descriure l'escenari que es produirà al llarg del 2017, el corresponsal ho il·lustra amb el "joc de la gallina". Després d'explicar que Catalunya és una comunitat amb competències amb sanitat, educació i polítiques socials però amb un poder tributari limitat i que el "85%" dels catalans vol un referèndum, assegura que si Espanya no es mou la tensió continuarà creixent.

"El joc de la gallina està servit", assegura el corresponsal, i fa referència al moment de la pel·lícula de James Dean 'Rebel sense causa' en què dos cotxes es dirigeixen a tota velocitat cap a un barranc fins un decideix parar la màquina.