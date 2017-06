La Comissió de Venècia respon a Puigdemont que el referèndum ha de ser pactat

Ràpida resposta de la Comissió de Venècia a la Generalitat, que aquest dimecres va enviar una carta a l'òrgan del Consell d'Europa demanant-li "col·laboració" en la convocatòria d'un referèndum acordat amb l'Estat.

També emprant el gènere epistolar, la Comissió ha celebrat l'interès de Carles Puigdemont en el Codi de Bones Pràctiques per als Referèndums i li ha recordat que el seu dictamen obliga a organitzar la consulta pactada amb les autoritats estatals i d'acord amb la "Constitució i la legislació aplicable". “Sens dubte, és conscient que no només el referèndum com a tal, sinó també la cooperació amb la nostra comissió, s’haurà de dur a terme d’acord amb les autoritats espanyoles”, ha dit Gianni Buquicchio, el president de la Comissió.

En coherència amb la resposta, Buquicchio ha adreçat la seva carta al representant permanent espanyola al Consell d'Europa, Luis Javier Gil Catalina.