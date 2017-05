Barcelona assegura que la fiscalia està disposada a canviar la seva acusació perquè els 6,6 M€ tornin al Palau

L'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Generalitat que la fiscalia està disposada a modificar la seva acusació si el Consorci del Palau de la Música també inculpa CDC, a fi que la indemnització de 6,6 milions d'euros si el partit acaba condemnat recaigui a la institució cultural i no a les arques de l'Estat.

Aquesta és l'estratègia que ha posat en marxa el consistori barceloní per posar més pressió al Govern, que continua negant-se a acusar CDC en el judici del cas Palau. En roda de premsa, el quart tinent d'alcalde, Jaume Asens, ha asseverat que el Govern està "dividit", alhora que ha celebrat la "coherència" d'ERC per demanar al seu soci a l'executiu que s'avingui a canviar el seu posicionament.

En Comú Podem preguntarà al govern espanyol

De la seva banda, En Comú Podem té la mosca darrere l'orella sobre el paper del govern espanyol en la reunió del Consorci del Palau de la Música que no va permetre inculpar CDC en la causa, i demà dimecres els ho preguntarà al Congrés. O més ben dit, el no-paper del ministeri de Cultura en aquella reunió de divendres passat. La seva absència va fer que el Govern tingués la majoria, per davant del pes de l' Ajuntament de Barcelona, i impedís el que volia Ada Colau, que el Consorci demani la imputació de Convergència per cobrar comissions il·legals (6,6 milions d'euros) a Ferrovial a través del Palau.



Per aquest motiu En Comú Podem ha registrat una bateria de preguntes que demà Xavier Domènech li farà al govern espanyol durant la sessió de control:

al Consorci no van assistir a aquesta reunió? Per quin motiu no van delegar el seu vot? Què opina el Govern que la Generalitat de Catalunya eviti que el Palau de la Música acusi CDC al judici? Considera el Govern que el Palau de la Música, entitat de la qual forma part el ministeri de Cultura, hauria de personar-se com a acusació contra Convergència Democràtica de Catalunya? Quins mecanismes utilitzarà el Govern per corregir aquesta situació que posa en risc l'interès general?

Tal com apunten alguns mitjans de comunicació, ¿va negociar el govern no presentar-se a aquesta reunió per evitar la decisió de personar-se com a acusació contra CDC? ¿Va ser aquesta negociació a canvi que CDC, ara PDECat, facilités l'aprovació del decret de desregulació i liberalització del sector de l'estiba que ha de ser sotmès a votació al Congrés?

En cas afirmatiu, ¿considera el govern que aquest intercanvi de favors degrada la qualitat democràtica del nostre sistema?

Aquest dilluns Xavier Domènech, en una entrevista a Catalunya Ràdio, insinuava que l'absència del ministeri a la reunió de divendres del Consorci no va ser casual, i que podia ser a canvi que el PDECat permeti el decret de l'estiba amb la seva abstenció.