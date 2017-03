El Consell de Garanties obre un altre front entre JxSí i la CUP

Poc més d’un mes després de tancar un acord sobre els pressupostos, Junts pel Sí i la CUP han de tornar a seure a la taula de negociació. Els dos grups preveuen veure’s les cares entre demà i dijous -aprofitant el ple del Parlament- per consensuar com respondre al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que considera inconstitucional la disposició addicional dels comptes sobre el referèndum.

Les posicions són, un cop més, distants. Mentre que l’esquerra anticapitalista exigeix mantenir intacte el redactat tot i la decisió de l’òrgan consultiu de la Generalitat, la coordinadora general del Partit Demòcrata (PDECat), Marta Pascal, remarcava que dins la resolució del CGE “hi ha marge per fer les coses ben fetes”. El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, evitava, per la seva banda, fer explícita la posició dels republicans i es limitava a fer una crida a parlar entre els tres partits per trobar “un camí comú”.

La idea dins de Junts pel Sí -verbalitzada a la tarda amb unes declaracions de Marta Rovira-és que la disposició addicional no pot fer encallar un projecte que té com a objectiu final celebrar un referèndum, i per això a la reunió del grup de direcció de la coalició independentista al Parlament es va constatar que està “tot obert” i s’estudien diversos “escenaris” abans de reunir-se amb la CUP.

Tant des del PDECat com des d’ERC subratllaven ahir que el dictamen del Consell de Garanties no afecta la partida per al referèndum, reblant el missatge que divendres ja havia fet el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan va afirmar que la partida estava “perfectament avalada”. El debat, doncs, és si cal mantenir intacte el redactat de la disposició addicional, o si, per contra, és millor modificar-lo per evitar una futura impugnació al Tribunal Constitucional.

Albiol atia el TC

Ahir Pascal va evitar concretar si el seu partit s’inclina per modificar el redactat de la disposició addicional, però va insistir repetidament que el PDECat és “partidari que el referèndum es pugui fer complint amb els marges legals establerts”. Dins de la formació, a més, són molts els que no veuen amb bons ulls una nova concessió a la CUP per afermar un sí als pressupostos que ja donaven per descomptat.

La rèplica la firmava a la tarda la diputada cupaire Mireia Vehí, que en declaracions a la SER va reiterar que, “evidentment”, la formació es replantejarà el suport als pressupostos de la Generalitat si Junts pel Sí canvia el redactat per adaptar-lo al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. De fet, quan fa més d’un mes els cupaires van anunciar el seu sí als comptes, ja van avisar que l’aprovació estava condicionada al referèndum unilateral i al procés constituent.

Els partits de l’oposició estan a l’espera de veure com es resol la negociació entre JxSí i la CUP. Ahir, de fet, el líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol, ja va avisar que si no es modifica el text impugnarà els comptes davant del tribunal espanyol. També Catalunya Sí que es Pot (CSQP) presentarà, segons va informar l’ACN, una esmena als pressupostos amb l’objectiu de reivindicar que l’única proposta de referèndum aprovada que es manté “vigent” és la consulta pactada. A falta de fixar la data del ple que ha de votar els comptes, la negociació encara no s’ha acabat.