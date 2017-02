Dimiteixen dos membres del PP de Castella-la Manxa per la "tupinada" en la votació de l'esmena 'anti-Cospedal'

La votació de l'esmena als estatuts del PP que pretenia barrar el pas de María Dolores de Cospedal de la secretaria general del partit, que es va saldar ahir divendres amb un resultat més ajustat del previst, està portant cua al congrés popular que continua avui dissabte a Madrid. Dos membres del PP de Castella-la Manxa han dimitit com a conseqüència d'aquesta votació, i ho han fet denunciant una "tupinada".

El primer a anunciar la seva dimissió ha estat Rogelio Pardo, membre del comitè executiu regional per Castella-la Manxa i fins al 2015 delegat del govern de la comunitat a Conca -sota les ordres de Cospedal-. En un comunicat, Pardo ha titllat de "frau democràtic i autèntica tupinada per part de l'aparell del partit" el recompte de vots d'aquesta esmena.

"Crec fermament que els afiliats i el PP es mereixen tenir uns dirigents que respectin la sobirania i la voluntat de les bases i considero que maquillar els resultats atempta contra els pilars fundacionals del nostre partit", ha afegit.

A Pardo s'hi ha afegit després a través de Twitter Pedro García Hidalgo, un altre membre del comitè executiu regional. "Coherència de Rogelio Pardo. Jo també presento la meva dimissió", ha dit a través de Twitter.

Coherencia de Rogelio Pardo. Yo también presentaré mi dimisión. pic.twitter.com/H380oLeyN7 — Pedro García Hidalgo (@pjgarciahidalgo) 11 de febrer de 2017

L'esmena que pretenia fer incompatible els càrrecs de Cospedal la va presentar precisament un compromissari de Conca, Francisco Risueño, i va ser tombada per només 25 vots. Amb això, Mariano Rajoy té via lliure per tornar a nomenar Cospedal secretària general del partit, tot i que el rebombori i la divisió que produeix el seu nomenament li complica la reelecció.

De moment, Rajoy manté la incògnita. En ser preguntat pel tema, en l'arribada al Congrés, el president del partit ha fet, literalment, com si sentís ploure: "Quina pluja!", ha exclamat. Més tard, en un passeig pels estands ha dit que abans de comunicar la seva executiva a la premsa ho ha de comunicar als que en formaran part.