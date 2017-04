Dos a un: el resultat que obligarà Rajoy a dir la veritat sobre Gürtel

Dos a un. Aquest és el resultat del partit que portarà a Mariano Rajoy a declarar en qualitat de testimoni en el judici oral del cas Gürtel. Els magistrats han mantingut aquest matí la mateixa posició que van expressar el gener de 2016: Julio de Diego i José Ricardo de Prada van estar llavors a favor que Rajoy prestés declaració i Ángel Hurtado es va manifestar en contra.

El pacte assolit llavors suposava no admetre la sol·licitud de l'acusació popular Advocats Demòcrates per Europa (ADADE) "sens perjudici" de reconsiderar la decisió en funció del desenvolupament del judici oral. En la fase de qüestions prèvies, abans del començament del judici, ADADE va tornar a la càrrega, però el tribunal es va mantenir en aquest pacte ja que tot depenia, segons havien acordat els tres magistrats, dels indicis que llancés el judici.

Aquest dilluns, Hurtado va comptar amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció. La Fiscalia, que ara és dirigida pel fiscal en cap Manuel Moix, va expressar que en el desenvolupament del judici no hi havia elements que fessin variar la posició inicial contrària a la declaració de Rajoy. En la sessió d'aquest dimarts no hi era present Concha Sabadell i ha llegit la posició la fiscal Concha Nicolau.

Al juliol de 2016, la Fiscalia Anticorrupció va recolzar la iniciativa de Luis Bárcenas que proposava la declaració testifical dels ex secretaris generals del PP Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas i Ángel Acebes pel període 1999-2005. Faltava, doncs, Rajoy, que va ocupar aquesta secretaria entre setembre de 2003 i octubre de 2004.

Hurtado comptava amb el fet que l'Advocacia de l'Estat va considerar innecessària la declaració testifical de Rajoy. Les defenses de Luis Bárcenas i de Rosalía Iglesias també han estimat que Rajoy no aportaria res al judici i que es tractava de muntar un espectacle. Una posició coincident amb la de Jesús Santos, advocat que defensa el PP, responsable civil subsidiari en aquesta causa. Ha advertit Santos al tribunal: "La declaració del president del govern [espanyol] enormement seria pertorbadora"

Ja a primera hora del matí ha quedat clar que en el debat de quinze minuts inicial s'havia reproduït la divisió al tribunal. Hurtado ha promès prendre la decisió en un recés. Però en tornar els tres magistrats, sense mirar-se ni dirigir-se més la paraula, Hurtado ha dit que el judici continuaria amb la declaració testifical de Julia López Valladares, treballadora de la Comunitat de Madrid. "Els farem esperar ...", ha afegit, en referència a la declaració de Rajoy.

En un nou recés de la declaració de la testimoni, Hurtado ha tornat a assegurar-se la posició de De Diego i De Prada. Tots dos han mantingut la seva posició indestructible: Rajoy ha de declarar. En tornar, Hurtado ha anunciat: "Per majoria, s'accepta la declaració de Mariano Rajoy com a testimoni".

La llei d'enjudiciament criminal, article 412, permet al president de govern espanyol, quan es tracta d'assumptes que no són del seu coneixement pel fet d'ocupar aquest càrrec (és el cas de Rajoy, que declararà per conèixer fets en la seva condició de president del PP), declarar al seu despatx o domicili davant d'una comissió judicial. No queda clar si pot acollir-se a la prerrogativa de declarar per escrit, ja que la llei en aquest cas és interpretable. Com a testimoni, Rajoy serà advertit que ha de dir veritat i que podria incórrer en un delicte de fals testimoni, recollit en l'article 458 del Codi Penal.

Esperanza Aguirre declararà com a testimoni aquest dijous, dia 20, mentre que Álvarez Cascos està citat el 19 de juny i Arenas i Acebes el día 20.