ERC avisa als comuns que apostar una república dins l'Estat és posar-se al costat de l'statu quo

Unitat d'acció. Aquest és el reclam que ha tornat a fer aquest dilluns el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, en l'habitual roda de premsa després de la reunió de l'executiva del partit. El republicà ha demanat aquest dilluns "unitat" entre les forces sobiranistes per afrontar els "dies complexos" que venen perquè, a parer seu, hi ha l'oportunitat d'exercir la sobirania i culminar el procés. "És clau l'acció conjunta del Govern, el Parlament, les entitats sobiranistes i el món local", ha assegurat Sabrià. Però no només ha apel·lat als independentistes, sinó també als 'comuns', que aquest cap de setmana es van constituir com a partit nou.

Per a Sabrià, l'aposta de la república catalana dins la monarquia espanyola és un "canvi" que no és possible i els ha demanat que estiguin al costat de la "democràcia" quan la Generalitat tiri endavant el referèndum. "Em fa por que pugui representar una tercera via que és impossible (...) Quan parlen d'un canvi que no és possible es posen al costat de l'status quo i d'aquells que fan que res no canviï".

"Ens sorprèn que un partit que es diu republicà i que vulgui trencar amb les cadenes del 78, defensi avui seguir sota la monarquia espanyola", ha assegurat preguntat per a la creació de la nova formació de Xavier Domènech.

També ha avisat que si finalment no donen suport al referèndum es col·locaran al costat del PP i el PSOE a l'hora d'impedir la consulta, cosa que per a Sabrià equivaldria a situar-se "fora de joc".