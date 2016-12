La FAES i el vol de la gavina

José María Aznar va independitzar primer la fundació FAES del Partit Popular i a continuació s’ha independitzat ell mateix del PP de Mariano Rajoy. Amb tanta independització, per dir-ne així, no hauria de resultar tan difícil entendre el desig d’independència de tantíssims catalans. Però, què vol, Aznar? I cap a on encamina la seva activitat l’expresident del govern espanyol i ara militant popular ras?

Aznar s’ha enfilat a la seva gavina particular i ha emprès un vol llarg. El seu diagnòstic és públic: Rajoy no té programa de govern més enllà del dia a dia, és a dir, del compliment dels plans de Brussel·les; i el centredreta s’ha fracturat. S’han de posar les llums llargues i pensar a mitjà i llarg termini. Arribarà el dia que el PP haurà de decidir la successió de Rajoy. I per quan arribi aquest moment, Aznar s’ha tornat errejonista : primer s’ha de rescatar i reelaborar el programa del centredreta -de tot el centredreta- i després escollir les persones per dirigir el projecte.

Cayetana Álvarez de Toledo, exdiputada i patrona de la FAES, va donar alguna pista del futur d’Aznar en una entrevista que va concedir a Las mañanas de Cuatro : “És un nou actor polític en un moment molt decisiu. El més important els pròxims anys serà el reagrupament i la reconstitució de tot l’espai de centredreta que abasta, per descomptat, el PP, però un PP encongit, un PP que ha patit un profund procés de desafecció electoral; i també Ciutadans, que irromp en aquest espai però tampoc aconsegueix defensar determinades idees que aconseguirien constituir una gran alternativa social de centredreta. D’això, estem parlant”.

Potser és una coincidència, ja que aquesta ruptura ja s’estava cuinant a foc lent des del 2013, però Aznar fa pública la seva renúncia a cavall d’una nova traïció als seus principis: la tímida valoració de Soraya Sáenz de Santamaría sobre la recollida de firmes que va promoure el PP el 2006 contra l’Estatut de Catalunya. “L’error va ser que el PSOE i el PP no treballessin prèviament per arribar a un acord en lloc d’actuar unilateralment”, va dir la vicepresidenta.

Aquest desaire de Santamaría va provocar que la FAES, el 13 de desembre, fes un comunicat: “Per un elemental sentit històric i de fidelitat als fets, que no és incompatible amb la voluntat conciliadora, si es parla de firmes que es van recollir, s’han de recordar les firmes que es van estampar al Pacte del Tinell [el tripartit] per excloure el PP de qualsevol acord”.

En la seva carta a Rajoy, el president de la FAES oculta les raons de la seva ruptura disfressant-la de motius administratius: “Cap patró ocupa cap càrrec, ni tan sols honorífic, en cap organització política”. El que no explica Aznar és el que ell anomena “altres consideracions que allargarien innecessàriament aquestes línies”.

L’expresident del govern espanyol va començar a distanciar-se de Rajoy el maig del 2013. Per què en aquell moment? Perquè Aznar va decidir tornar a l’actualitat política per mitjà d’una entrevista a televisió. I coincidint amb aquest retorn es van filtrar certes informacions, com els regals de Francisco Correa, el cap de la Gürtel, a la boda de la seva filla, el 2002. Aznar està convençut que la font de la filtració són alguns sectors del PP.

Com diu Cayetana Álvarez de Toledo, Aznar s’ha metamorfosaten un nou actor polític. Està lliure de lligams econòmics amb el PP. És un home independent de Rajoy.