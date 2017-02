Festival de l'humor a la xarxa per l'ocurrència de Madrid de precintar escoles per evitar el referèndum

Si la Generalitat organitza un referèndum d'independència no pactat, el govern espanyol ja està pensant en mesures coercitives per impedir-lo. Mesures físiques. Mesures com posar un precinte a la porta de cada col·legi electoral. La proposta s'ha filtrat aquest dimecres a la tarda i ha provocat una allau de rèpliques a Twitter: algunes en to seriós, però d'altres amb humor, en un ventall que va des de l'acudit descarat fins al sarcasme molt més aspre.

Un dels tuits que ha fet més furor –a favor i en contra– ha estat una piulada del president de la Generalitat, Carles Puigdemont a Palau, @KRLS a la xarxa des de fa molts anys –des de quan ni tan sols pensava que seria alcalde– i una identitat que no ha abandonat.

Ja ho hem entès: per fer una truita s'han de desprecintar els ous. — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de febrer de 2017

Però Puigdemont no ha estat sol. Aquí teniu alguns exemples més del festival de l'humor desfermat:

"Vamos a precintar los colegios para q no puedan celebrar el referéndum y así seguro q les entran ganas de quedarse"



Mariano I el Estratega — Spanish Disquisition (@GinHacker) 1 de febrer de 2017

@marianorajoy ya tienes presupuesto para comprar cinta de precintar? porque vais a tener que comprar muchos metros! #UnTontoMuyTonto — Rrat ||*|| (@RratAnento) 1 de febrer de 2017

Precintar col.legis electorals. Què pot sortir malament? — Jordi Serracant (@JordiSerracant) 1 de febrer de 2017

Aquest cap de setmana tenim intenció de #precintar els lavabos, veniu pixats de casa! 😂 — ❄️Tuixent-La Vansa❄️ (@TuixentLaVansa) 1 de febrer de 2017

♫Lunes antes de almorzar

el Rajoy se fue a jugar

pero no pudo jugar

porque tenia que precintar

Asi precintava, asi asi

que yo lo vi♫ — maria (@tietavarenu) 1 de febrer de 2017

- Hey Catalanes, que os vamos a precintar los coles. A que ya os habéis acojonado?

- ...

#operacioprecinte pic.twitter.com/vZkDJaEPMx — Flashdance (@Flashdance72) 1 de febrer de 2017