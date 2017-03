Fins a 6.630 milions en infraestructures: què ha promès Rajoy?

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha arribat a Barcelona amb un paquet d'inversions en matèria d'infraestructures amb l'objectiu, a la recàmera, de desactivar el procés sobiranista. De fet, ha demanat l'ajuda dels empresaris per "guanyar la batalla" de la moderació. En total, sense comptar terminis, les inversions que el govern espanyol promet fer a Catalunya ascendeixen a 6.630 milions d'euros, alguns aquesta legislatura (uns 4.200 milions) i alguns altres fins al 2025.

En una intervenció posterior, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha concretat algunes de les inversions. Quines són aquestes inversions?

4.000 milions per a Rodalies: en concret, 1.882 milions s'invertiran aquesta mateixa legislatura, i la resta s'executaran del 2021 al 2025. Segons ha dit, és un pla "realista, viable i verificable". "Es farà i es complirà", ha assegurat. Rajoy ha destacat la importància d'aquesta inversió perquè és una xarxa utilitzada cada dia per 400.000 persones.

De la Serna ha concretat algunes de les inversions. Per exemple, s'instal·larà el sistema ERTMS, el sistema europeu de trànsit ferroviari, entre l'Hospitalet i Mataró; una via entre plaça Catalunya i Arc de Triomf; el desdoblament de la R3 entre Parets i la Garriga, la redistribució dels dos túnels urbans de Barcelona (Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia); o la renovació de la catenària entre Figueres i Portbou, entre altres.

El cert és que els governs espanyols fa temps que prometen invertir en Rodalies. El govern Zapatero va prometre una inversió de 4.000 milions d'euros entre 2008-2015. A hores d'ara, no s'ha executat ni una desena part i molts dels projectes no estan ni tan sols redactats. Amb el PP a la Moncloa, la ministra Ana Pastor va rebaixar la inversió a 400 milions, 300 per renovar la xarxa i 90 per desdoblar la R3. S'ha executat menys del 5%.

667 milions per al Corredor Mediterrani : Rajoy ha anunciat que el tram català estarà acabat a la primavera del 2020 ja que en gairebé tots els trams les obres estan adjudicades i properament s'adjudicarà el tram de Castellbisbal-Vila-seca. Aquest tram, però, encara no es podrà considerar corredor mediterrani perquè és d'ample ibèric, de manera que no hi podran passar les mercaderies que van directes cap a França. Per ser considerat corredor mediterrani, les vies han de tenir ample internacional, que es farà a través d'un tercer fil que el govern espanyol també té previst fer. A banda, a principis de l'any que ve començarà la circulació en proves en el tram Vandellòs-Tarragona després d'una inversió de 667 milions, que quan entri en funcionament reduirà més de mitja hora el temps entre València i Tarragona . L'obra acumula més de deu anys de retard. A més, fa unes setmanes va transcendir que l'Estat fa servir fons destinats al corredor mediterrani per fer obres a Madrid.

240 milions en aeroports: Rajoy ha posat en valor que Barcelona és una "atracció turística mundial" i que Catalunya és la comunitat autònoma que rep més turistes. Per això, el govern espanyol promet invertir 200 milions en aeroports, la principal porta d'entrada de turistes. S'hi sumaran també els 40 milions que Enaire destinarà a navegació aèria, ja que Catalunya gestiona el 35% del trànsit aeri espanyol.

De la Serna ha avança que aquest estiu estan previstos 38,7 milions de seients d'arribada i sortida de l'aeroport del Prat, res milions més que l'any passat. " Aquest any serà el gran salt intercontinental del Prat", ha dit el ministre, que ha recordat que l'aeroport operarà 40 noves rutes.

850 milions en carreteres: l'executiu central desdoblarà del tot la N-II, la N-340 (fent un túnel que valdrà 168 milions) i la N-240 entre Lleida i les Borges Blanques, i acabarà la B-40, el quart cinturó entre Olesa i Viladecavalls, que inclourà un túnel. Els desdoblaments d'aquestes carreteres són una demanda històrica del territori. La N-340 és la carretera més mortal de Catalunya.

El ministre de Foment ha fet una llista després de totes les inversions que es preveuen en carreteres. S'acabarà l'enllaç de l'A-2 i l'AP-7, que suposarà un estalvi de més de 12 km, i a partir del 2018 s'obrirà una altra inversió que enllaçarà l'autovia entre la ronda litoral i la C-32. També es construirà una variant a l'A-27, amb un túnel inclòs, entre Montblanc i Valls.

285 milions per la llançadora del Prat: amb l'objectiu de convertir el prat amb un dels aeroports "millors comunicats d'Europa", el govern del PP vol unir l'estació de Sants amb el Prat. La primera fase ja està en marxa amb un pressupost de 285 milions. Fa unes setmanes el Govern va anunciar que el tren el gestionarà Ferrocarrils i no Renfe.