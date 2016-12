Gabriel Rufián: "Si hi ha inhabilitacions en massa, sóc partidari d’avançar el referèndum"

Gabriel Rufián (Santa Coloma de Gramenet, 1982) s’ha convertit en l’últim any, des del seu escó per ERC al Congrés, en una de les veus més mediàtiques de l’independentisme.

Per a vostè, el 2016 no ha sigut un mal any.

A nivell personal hi ha hagut molts canvis. A nivell polític ha sigut un gran any per a Catalunya i el procés.

En aquestes dates es parla del discurs del rei, que va dir: “No reobrim ferides del passat ja tancades”, i que parlava d’una Espanya “on ningú agiti antigues rancúnies”.

És d’una vergonya i una misèria total i absoluta.

¿Se sent advertit pels perills de la desobediència que va assenyalar?

El que amenaça la sobirania i el respecte fins i tot del poble espanyol no és una urna, és un desnonament. És una falta de respecte per a la intel·ligència de tothom.

¿Va haver-hi alguna cosa que li interessés del que va dir el rei?

No gaire. El que té de bo la dreta és que és molt previsible. És un discurs que podria firmar Rajoy al Congrés.

Com valora la detenció de Joan Coma, el regidor de Vic?

Tenim molt clar que per part de l’Estat rebrem amenaces, sentències i detencions de polítics catalans simplement perquè són independentistes. Un dia més a l’oficina, lamentablement.

En quin punt està el procés?

En el millor de la seva història. Tenim un govern inequívocament independentista, decidit a culminar-lo. Estem interpel·lant l’espai dels comuns, de Podem, que és absolutament crucial per guanyar.

¿Això vol dir tornar al referèndum pactat?

És posar un mirall davant dels comuns. No m’interessa tant el que pensin la senyora Colau o el senyor Domènech com el que pensi el seu votant. Van confiar en ells per la promesa del referèndum pactat. Els posem un mirall i els diem: ha tornat a guanyar Rajoy, què fem, amb qui ho fem, com ho fem?

¿Però el referèndum pactat no era ja una pantalla passada?

Subscrivim les paraules del president Puigdemont quan va dir “referèndum o referèndum”. Sobta molt que gent tan llegida com els insignes líders de Podem o En Comú només entenguin la primera part de la frase. Nosaltres diem que es farà, sigui pactat amb qui sigui o no. Discutir qui va arribar abans a la conclusió que s’havia de fer el referèndum és estèril. L’important és fins on estem disposats a defensar-lo.

La cimera de què va servir, doncs?

Ho torno a repetir, per posar un mirall davant de segons qui i dir: la vostra opció és un referèndum pactat. Ho demanem una vegada i una altra, a veure què passa.

540x306

Vostès estan pel referèndum unilateral, però al cantó dels comuns van parlar explícitament de no posar terminis per no tornar a caure en la frustració.

Sobta que al final, per intentar interpel·lar i atreure els revolucionaris del Sí se puede, hagis de moderar el teu discurs. Però forma part de la voluntat d’interpel·lar i aglutinar tothom. Ara, cal recordar que la majoria al Parlament és superabsoluta en pro de culminar el procés.

Com es culmina unilateralment?

Amb la legalitat catalana que s’aprovarà. És el procés amb més informació de la història. S’aprovaran tres lleis de desconnexió, constituents, d’independència, com se’n vulgui dir. I després d’aquesta aprovació es farà el referèndum que referendarà aquest nou marc.

Això supera l’obstacle legal. ¿I el social? ¿I la gent que no vol ser preguntada per això?

Que es posin les urnes i els demòcrates del sí i del no decideixin què ha de ser Catalunya. Qui no vulgui votar que no hi vagi.

Correm el risc de fer un nou 9-N?

No, perquè l’endemà passaran coses.

Coses que l’Estat intentaria impedir o declararia nul·les. Per tant, ¿la idea és cridar l’atenció internacional sobre el que estem fent aquí?

Confiem en el caràcter democràtic d’aquest procés i en l’única ideologia de la UE, el pragmatisme. El que el conseller Romeva es troba en els seus viatges és que li diuen: “Si aneu seriosament, reaccionarem”.

¿Té l’absoluta seguretat que el referèndum serà al setembre?

A la tardor, segons el president. Tot i així, sóc partidari que si hi ha inhabilitacions en massa s’avanci. Però ho ha de decidir el Parlament.

Quin recorregut veu en la legislatura espanyola?

Llarga, més de la que alguns pensen. Rajoy és més fort que fa un any i té dues marques blanques: Ciutadans i el grup parlamentari del PSOE.

¿El que no passarà és que hi hagi eleccions a Catalunya?

Jo crec que no, si passa serà un fracàs per tothom que està en aquest procés. Serà no complir amb el full de ruta.

Per a ERC, segons totes les enquestes, seria una gran victòria

Nosaltres no comentem ni les enquestes bones ni les dolentes. No volem guanyar les autonòmiques, volem guanyar un referèndum.