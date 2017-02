El Govern exigeix la compareixença de Rajoy per explicar qui és "el senyor X i la senyora X" de l'Operació Catalunya

Després de les informacions d'aquest dimarts que vinculen la presidenta del PP, Alícia Sánchez Camacho, amb els inicis de l'Operació Catalunya, la portaveu del Govern, Neus Munté, ha exigit la compareixença del president espanyol, Mariano Rajoy, i la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría perquè donin compte del destí dels fons reservats de l'Estat. "Volem que donin explicacions ben clares sobre qui és el senyor X i la senyora X en l'Operació Catalunya", ha reclamat la portaveu de l'executiu de Carles Puigdemont.

Preguntada per aquesta qüestió en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Munté ha titllat aquest fet de "pèssima notícia" pel que fa a la "separació de poders" a Espanya i fins i tot ha assegurat que amb les informacions relacionades amb l'Operació Catalunya "ja ha saltat pels aires".

Munté ha reclamat tenir coneixement del destí dels fons reservats de l'Estat i de quines "pràctiques" s'utilitzen en el marc d'aquesta operació destinada a "embrutar" els líders del sobiranisme. "Creiem que no podem restar indiferents en relació a aquestes informacions, que ens mereixen credibilitat, i hem d'actuar de forma ràpida i contundent".

En aquest sentit, ha recordat que no és la primera vegada que apareixen notícies que expliquen com es mouen les "clavegueres de l'Estat" i per això ha reclamat l'actuació de la Fiscalia i que actuï tal com ha fet en altres ocasions quan els fets han afectat dirigents independentistes, en al·lusió al cas de l'exjutge Santi Vidal, que va propiciar l'obertura de diligències del ministeri públic per haver dit que el Govern tenia dades fiscals de forma il·legal.

"N'estem tips de la doble vara de mesurar", s'ha indignat Munté, és un "escàndol", ha afegit. En aquest context, ha citat una carta de l'associació de Jutges per la Democràcia a les Nacions Unides en què es reclama l'observació d'aquest organisme a Espanya sobre l'actuació de la justícia, per la qual mostren "preocupació".

Compareixences al Parlament

El grup de Junts pel Sí ha registrat aquest dimarts diverses peticions de compareixença sobre l'Operació Catalunya. Els independentistes volen que s'expliquin al Parlament la vicepresidenta espanyola, Soraya Saénz de Santamaría, el cap de gabinet de Rajoy, Jorge Moragas, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i els comissaris de la policia espanyola José Manuel Martín Villarejo (ja jubilat) i Marcelino Martín Blas.

"És un escàndol democràtic, una vergonya per a un estat de dret. L'Estat fa servir les clavegueres per intentar impedir un procés i per aturar la voluntat majoritària de la societat catalana", ha criticat el portaveu adjunt de JxSí, Roger Torrent. "Aquest no és només un atac a les idees independentistes, sinó un atac a la democràcia", ha afegit. Les peticions de compareixences es decidiran a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, tot i que encara que tirin endavant, les persones citades no estaran obligades a comparèixer.