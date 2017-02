El Govern lamenta que Rajoy no fixi data per trobar-se amb Puigdemont i nega reunions secretes

"No hi ha hagut reunions secretes". La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha reiterat aquest dimarts que l'executiu català no s'ha vist en secret amb el govern espanyol per abordar el referèndum, i ha cenyit els contactes a les converses habituals entre ministres i consellers per temes sectorials. Munté ha subratllat que l'executiu català segueix pendent que el president espanyol, Mariano Rajoy, fixi una data per trobar-se amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. "És bastant sorprenent que no es trobi data", ha lamentat.

En roda de premsa després del Consell Executiu, Munté ha insistit que el Govern "vol trobades" entre els dos presidents "per parlar i negociar". "El Govern vol negociar i estarà encantat de fer-ho, però no tenim resposta", ha lamentat, i ha criticat que s'intenti presentar l'executiu català com algú que no vol negociar. "És completament al contrari", ha conclòs.

En aquest sentit, ha recordat que aquesta trobada s'ha anat posposant i encara ara -un cop superat el congrés del PP- la Generalitat està pendent que Rajoy faci un forat a la seva agenda per trobar-se amb Puigdemont. Una reunió que, ha remarcat, ha d'abordar els 46 punts pendents de l'anterior trobada, entre ells el referèndum, en els quals "no s'ha fet res".

Munté desmenti així el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que aquest dimarts des de Madrid ha assegurat que hi ha contactes "discrets i al màxim nivell" entre el Govern i la Generalitat i ha precisat que creu que Rajoy, i Puigdemont s'han vist. En un esmorzar informatiu organitzat pel Club Segle XXI, Iceta ha insistit que li consta que hi ha converses i ha afegit que "si no parlessin caldria treure la targeta vermella als dos" ja que, fins i tot, "per barallar-cal parlar".

"No enganyen ningú amb l'operació diàleg"

Abans, Munté ha fet referència al fet que el Govern hagi rebut aquest dimarts les notificacions del Tribunal Constitucional que anul·la les resolucions sobre el referèndum unilateral i el procés constituent, i ha considerat irònicament aquestes resolucions com una mostra més de l'operació diàleg. Segons la consellera, el govern espanyol "no enganya ningú amb l'operació diàleg" ja que "els fets la desmenteixen".