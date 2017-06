Guardiola: "Per mi és un honor i un privilegi llegir el manifest a la manifestació d'aquest diumenge"

Pep Guardiola ha tornat a demostrar el seu compromís amb el procés sobiranista en una entrevista a Catalunya Ràdio. "Em sento molt identificat amb el Parlament. M’han demanat que llegeixi el manifest de la manifestació de diumenge i per mi és un honor i un privilegi", ha explicat l'entrenador del Manchester City, que ha afegit "espero no fer molts galls".

"Nosaltres ens sentim un país i ells no ens veuen com un país, i així estem donant voltes des de fa 6 anys", ha comentat. "No vinc a demanar ni el sí ni el no, només demano poder votar. Només demanem exercir el dret a vot".

Per al tècnic català, el Procés no cap il·legalitat: "No estem fent res corrupció ni robant els diners a la gent. Només plantegem que la gent pugui viure millor".

" No he tingut problemes professionals pel meu posicionament, però estem molt exposats i sabem que a qualsevol cantonada rebràs", ha afegit.