Junqueras treu ferro a les tensions pel referèndum i reafirma "el compromís de tots" per fer-lo possible

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha intentat esquivar la polèmica sobre les declaracions creuades d'aquest dimarts entre la portaveu del Govern, Neus Munté, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, sobre els detalls de l'organització del referèndum. En un acte a Sant Adrià del Besòs, preguntat per la picabaralla, Junqueras no ha volgut entrar a fer valoracions i s'ha limitat a dir que "el que hi ha és un compromís de tots" per treballar per fer possible aquest referèndum. En aquest sentit, el vicepresident ha reiterat la necessitat de que hi hagi un treball conjunt entre el Govern, la majoria parlamentària, el món municipal i la societat civil per superar aquest i altres reptes de futur que té Catalunya.

En la mateixa línia s'ha expressat en un article al diari belga 'Le Soir on, juntament amb el president, Carles Puigdemont, asseguren que "l'única cosa que no farà" el Govern és "renunciar" al referèndum.