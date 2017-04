L'Audiència Nacional descarta que Joan Coma cometés un delicte d'incitació a la sedició

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno descarta que el regidor de la CUP de Vic Joan Coma cometés un delicte de proposició a la sedició quan va cridar a la desobediència en el marc d'un plenari municipal que debatia una moció de suport a la declaració del 9-N. En la seva interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN, el magistrat entén que Coma mostra una "tenaç voluntat de desobediència a la legislació estatal" però "no consta" que proposés als ciutadans que participessin "en un alçament públic i tumultuari per impedir l'aplicació de les lleis".

Per això decideix inhibir-se en el jutjat d'instrucció de Vic per si els fets poguessin constituir delictes de desobediència i prevaricació. En la seva interlocutòria, amb data del 28 de març, el magistrat entén que de la declaració de Joan Coma davant el jutge de l'Audiència es desprèn una "tenaç voluntat de desobediència a la legislació estatal amb la finalitat de crear un Estat català independent a través d'un procediment no previst en la legislació vigent".

No obstant, l'acord municipal de Vic, del ple celebrat el 9 de desembre del 2015, es dirigia a institucions oficials "i no consta" que Coma incités els ciutadans a participar en un "alçament públic i tumultuari per impedir l'aplicació de les lleis o el compliment de les resolucions judicials", en referència al Tribunal Constitucional.

Joan Coma ha expressat des de Londres, on es troba convidat per l'ANC, que la resolució demostra que "la desobediència civil i la solidaritat són la millor arma contra la injusta justícia espanyola". El 24 d'octubre del 2016 Coma estava citat a declarar davant el jutge per aquests fets i, en no comparèixer, els Mossos el van detenir el 27 de desembre per portar-lo a declarar a l'Audiència Nacional.

Durant la seva declaració, tant el magistrat com el fiscal li van preguntar pel significat de l'expressió "per fer la truita s'han de trencar els ous" que el regidor va dir durant el ple del 9 de desembre del 2015. El fiscal Vicente González Mota va insistir una mitja dotzena de vegades a Coma si quan es va referir a l'expressió "trencar els ous" implicava fer una crida a "l'ús de la violència" i de "la força" perquè "no es trenquen sols".