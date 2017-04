L'Estat torna a multar l'ANC i Òmnium amb 90.000 euros més

L'Estat torna a multar les entitats sobiranistes. Aquest dimarts, Òmnium i l'ANC han enviat un comunicat conjunt on expliquen la nova sanció: 90.000 euros de l'Agència de Protecció de Dades (AEDP). Aquesta multa se suma a l'embargament de 240.000 euros com a part de la multa de més de 400.00 euros que se li va imposar a les entitats per la Gigaenquesta. Per a les entitats sobiranistes aquesta nova multa és una estratègia de l'Estat per intentar "ofegar econòmicament" Òmnium i l'ANC, també de cara la campanya del referèndum.

"És una multa política", ha assegurat, afegint que es recorrerà la sentència. "És un clar exemple de la persecució que ja fa mesos que l'Estat practica cap a les entitats sobiranistes aplicant mesures sancionadores d'excepció contra les dues entitats cíviques que promouen referèndum", sentencien en el comunicat.

La sanció, segons el comunicat, s'imposa per tenir una base de dades "inoperativa" als Estats Units durant el període de temps en què es definia el protocol internacional sobre dades allotjades en aquest país i garanteixen que les entitats han complert "rigorosament" amb la normativa "existent a cada moment". Per això, asseguren que recorreran aquesta resolució "fins a les últimes conseqüències".

L'origen de la multa

Per entendre el cas cal remuntar-se en el temps. El 2014 Òmnium i l'ANC van impulsar la 'gigaenquesta', en què van participar personalitats com Pep Guardiola, per preparar el terreny de cara la consulta del 9-N. A finals del 2015 i arran d'una denuncia de Vox, l'Agència de Protecció de Dades va decidir multar les dues entitats amb 440.000 euros per considerar que havien vulnerat la llei de protecció de dades. Eren 200.000 euros per a cadascuna, més 40.000 per a l'ANC per no haver protegit prou les dades que els va robar un pirata informàtic durant l'assemblea del 2014 a Tarragona.