L'advocat de Convergència renuncia als testimonis polítics del Cas Palau, entre ells Jordi Turull

La defensa de Convergència ha renunciat a la declaració de 36 testimonis en la primera sessió del judici per l'espoli del Palau de la Música i el presumpte finançament irregular del partit d'Artur Mas. Entre els testimonis que renuncia el partit hi ha l'actual president del grup de Junts pel Sí, Jordi Turull, però també els exconsellers Felip Puig i Pere Macias. El partit al·lega que no són necessaris per provar la legalitat de les adjudicacions d'obres públiques a Ferrovial, però renunciant-hi eviten exposar-los a un judici llarg i mediàtic i després de les declaracions dels acusats, entre ells Jordi Montull, que està disposat a confessar el desviament de diners al partit per salvar la filla Gemma.

La primera jornada del judici ha arrencat amb el plantejament de les qüestions prèvies de les parts, tot i que la sessió està marcada per l'ombra de la possibilitat de la confessió de Montull. Abans que comences el judici, a Millet i Montull se'ls ha pogut veure parlant amb el gest seriós i de manera reservada fora de la sala. També hi ha hagut converses entre els advocats de tots dos, així com d'altres acusats.

Convergència no vol que declarin els pesos pesants del partit

Entre els testimonis als quals ha renunciat la defensa de Convergència hi ha el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, que havia de declarar com a membre de la mesa de contractació d'un pavelló a Sant Cugat adjudicat a Ferrovial i els exconsellers Felip Puig, Pere Macias, pel seu paper en la cartera d'Obres Públiques en l'època dels fets, o l'exconseller Joan Ignasi Puigdollers, membre llavors del consell d'administració de l'empresa d'infraestructures GISA, juntament amb Enric Ticó, Brauli Duard, Josep Mir, Ramón Massagué, Martí Carnicer, David Vegara o Antoni Segarra, entre d'altres.

L'advocat de Convergència, Xavier Melero, ha al·legat per renunciar als testimonis que ja ha quedat demostrat que les adjudicacions es van fer de manera legal. Com que el partit era l'únic que els havia citat a declarar, renunciant a les compareixences s'estalvia exposar pesos pesants del partit en un judici llarg i mediàtic i obligar-los a respondre preguntes després d'una hipotètica confessió de Montull implicant el partit.

Entre els testimonis renunciats també hi havia altres excàrrecs d'altres partits, com l'exconseller Joaquim Nadal o l'exdiputat de Ciutadans, Jordi Cañas -també membre del consell d'administració de GISA en el moment dels fets-, o els exsecretaris de Política Territorial, Josep Antón Grau, Josep Arqués, Josep Mir i Carmina Llumà.

La renuncia retallarà en quatre dies la durada del judici, ja que no caldrà efectuar les sessions previstes entre el 24 i el 27 d'abril. Melero, que també representa l'extresorer del partit Daniel Osàcar, ha demanat exculpar-lo del principal delicte que li atribueixen les acusacions -tràfic d'influències- pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici. Osàcar s'enfronta a una condemna de set anys i mig de presó.

Per la seva banda l'advocat de l'exdirector general a Catalunya de l'empresa Ferrovial -a qui s'acusa de pagar 6,6 milions d'euros de comissions al partit a canvi d'adjudicacions-, Cristóbal Martell, ha intentat tombar les principals proves de les acusacions sobre el suposat finançament irregular de Convergència. Igual que l'advocat del partit, també s'ha referit a la prescripció dels delictes que s'atribueixen a l'exdirectiu de la constructora Pedro Buenaventura, que s'enfronta a una condemna de quatre anys i mig de presó.

Montull, disposat a confessar per salvar la filla

El judici del Palau pot patir un gir inesperat, per la voluntat de Montull de buscar una sortida per a la seva filla Gemma. L’exnúmero dos del Palau de la Música i mà dreta de Fèlix Millet estaria disposat a confessar el presumpte finançament il·legal de Convergència per rebaixar la seva condemna i la de la filla –s'enfronten a 27 i 26 anys de presó–, segons han confirmat a l’ARA fonts properes al cas. Fins ara Millet i Montull havien confessat –tot i que parcialment– haver posat la mà a la caixa del Palau però mai havien implicat Convergència.

Les mateixes fonts expliquen que l’acord no està tancat i que dependrà del que estiguin disposats a declarar els Montull dimecres vinent. L'elevada pena a la què s'enfronten pare i filla també implica que hauran de posar tota la carn a la graella perquè la fiscalia i la resta d’acusacions estiguin disposats a rebaixar-los la condemna. El principal punt passa pel què expliquin sobre el finançament del partit d’Artur Mas i si el “Daniel” que apareix a l’agenda de Millet és l’extresorer del partit Daniel Osàca.

Caldrà que la confessió vagi acompanyada de garanties patrimonials per assegurar que els acusats poden fer front als diners presumptament desviats. Fins ara Millet i Montull han consignat 5,5 milions d’euros als jutjats, però la fiscalia xifra l’espoli en 29,7 –dels quals, 6,6 haurien anat a CDC–. Primer les acusacions escoltaran el què tenen a dir els Montull i en el tràmit de conclusions definitives, al final del judici –previst pel juny–, si la seva confessió ha estat suficient, podrien estudiar la rebaixa.