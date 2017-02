L'oposició es revolta contra les ingerències del fiscal general en els casos de corrupció del PP

La presumpta ingerència del fiscal general de l'Estat per evitar que s'obrissin diligències contra dos presidents autonòmics del PP -primer, el de Múrcia i després, segons publica aquest dijous 'El Mundo', el de La Rioja- està fent remoure els grups de l'oposició al Congrés. Tant el PSOE, com Ciutadans, com Compromís, han reclamat la compareixença del fiscal general, José Manuel MAza, en seu parlamentària per donar explicacions per aquest assumpte.

Es dona la circumstància que l'actuació de Maza en aquests casos, quan els fiscals que portaven el cas van veure indicis de delicte i apostaven per actuar, però el fiscal general va imposar la jerarquia té un paralel·lisme amb el cas del 9-N. En aquell cas, l'actuació va ser inversa: mentre la junta de fiscals de Catalunya no va veure indicis de delicte en l'actuació d'Artur Mas i la resta de consellers del Govern, el fiscal general va imposar la jerarquia per actuar. En aquell cas, però, els grups de l'oposició al Congrés no van protestar.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha justificat avui que no hi ha hagut "ingerències" en l'activitat dels fiscals, i ha defensat la seva "autonomia". "La Fiscalia és una institució jerarquitzada i quan hi ha un assumpte rellevant, això ha estat així sempre", ha manifestat, per afegir que quatre fiscals de la Sala Penal del Suprem i el cap de la secretaria tècnica de la Fiscalia General de l'Estat han fet informes en què consideren que "no hi ha responsabilitat penal".