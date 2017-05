David Pérez (PSC) diu que ERC no ha volgut obrir "cap fossa" a Catalunya "perquè hi ha gent d'Espanya"

Les declaracions que ahir va fer el diputat socialista David Pérez a Catalunya Ràdio, en què va assegurar que ERC no ha volgut obrir "cap fossa" de la Guerra Civil a Catalunya "perquè hi ha gent d'Espanya", han generat una onada de polèmica. Una de les veus més crítiques contra Pérez ha estat la del fundador del Banc d'ADN dels desapareguts a la Guerra Civil a Catalunya, Roger Heredia, que li ha demanat a RAC1 "que demani perdó" pel que considera un intent de "polititzar un dret tan bàsic com és el de recuperar els nostres morts".

No obstant això, Pérez s'ha negat a disculpar-se i s'ha refermat en les seves paraules de nou, aquest matí a RAC1, assegurant que té "indicis" i "manifestacions" que confirmen el que diu i que "gent del tripartit acreditaria que ERC no va voler obrir fosses". El socialista ha apuntat a Josep-Lluís Carod Rovira com a responsable de "no voler obrir les fosses", perquè era "la persona que portava el tema", malgrat que en aquell moment el conseller d'Interior era Joan Saura i va ser ell qui va demanar la reforma de la Llei de Memòria Històrica.

El diputat ha insistit, a més, que " el que hi ha a les fosses és fonamentalment gent de fora de Catalunya que van defensar la democràcia i la llibertat". Aquest és el motiu, considera, pel qual no s'han obert les fosses, "perquè demostraria que gent d'Espanya va defensar Catalunya", i per tant no es podria establir que " la Guerra Civil va ser un atac d'Espanya a Catalunya".