La mesa d'aquest dimarts no tractarà l'admissió a tràmit de la llei del referèndum

La mesa del Parlament que es reuneix aquest dimarts no tractarà l'admissió a tràmit de la llei del referèndum, ja que no consta en l'ordre del dia, segons han assegurat fonts parlamentàries a l'ACN. Dimarts passat la mesa tampoc va tractar aquesta qüestió i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ho va atribuir a la "complexitat" i la "judicialització" d'aquesta qüestió. A hores d'ara tampoc està clar a través de quina via es tramitarà. "Les vies que poden portar a l'aprovació de la llei del referèndum queden absolutament obertes totes", va manifestar el president del grup parlamentari de JxSí, Lluís Corominas, en una entrevista a l'ACN la setmana passada. Segons fonts parlamentàries, hi ha marge de temps per poder aprovar la llei que ha de donar cobertura legal a l'1-O en el ple que se celebrarà els dies 6 i 7 de setembre.



El 31 de juliol, Junts pel Sí i la CUP van registrar conjuntament al Parlament la llei del referèndum, i es va donar per fet que amb la represa de l'activitat a la cambra catalana, durant la segona quinzena d'agost, la mesa iniciaria la tramitació de la iniciativa. Però de moment la mesa no té intenció de tractar aquesta qüestió i, de fet, el president de JxSí, Lluís Corominas, ha avisat que encara estan obertes diferents vies per poder aprovar la llei, tenint en compte que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspès la reforma del reglament de la cambra que permet tramitar una proposició de llei en lectura única.