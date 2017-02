Millo insisteix que l'Estat té mecanismes per impedir el referèndum

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha insistit que l'Estat té mecanismes per impedir el referèndum independentista, segons ha explicat aquest dimecres als mitjans després de conèixer que la consellera de la Presidència, Neus Munté, ha afirmat que l'anul·lació de la resolució del Parlament del full de ruta independentista no altera la voluntat del Govern de convocar-lo.

"L'estat democràtic i de dret té prou mecanismes perquè ningú es pensi que pot saltar-se la llei sense que passi res. La llei és per a tothom, per als que ens dediquem a la funció pública i per als que no ho fan", ha afirmat Millo durant una visita a l'Ajuntament de Lleida, però ha evitat concretar a quins mitjans es refereix.

"Entenc que hi ha interès en com s'impedirà. Crec que és suficient que tothom tingui la serenor de saber que l'Estat té mecanismes suficients per evitar que ningú se situï per sobre de la llei", ha recalcat. "De la mateixa manera que qualsevol ciutadà quan se salta la llei té una sanció, només faltaria que un representant públic fes el que volgués sense conseqüències", ha afegit.

Segons la seva opinió, el més important és no haver d'arribar a aquest punt i impedir aquesta solució utilitzant el diàleg com a instrument per buscar camins de sortida, per la qual cosa ha afirmat: "Esperem que el govern de la Generalitat es deixi de radicalismes i de dependre de condicions o forces polítiques que li impedeixen, potser, dur a terme aquest diàleg. I que puguem establir aquest diàleg sincer i lleial per trobar sortida a aquesta situació de bloqueig que la Generalitat ha consolidat".

Millo, al qual els mitjans han preguntat per les paraules de la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, que va afirmar que cal deixar de veure a la Generalitat com l'únic interlocutor possible de l'Estat, ha insistit que la mà del govern espanyol segueix estesa a la Generalitat per assolir el diàleg necessari i buscar sortides a una situació de conflicte.

"La interlocució del govern d'Espanya amb la societat catalana no es produeix únicament i exclusivament a través del govern de la Generalitat, cosa que també succeeix, sinó que ho fa també a través del conjunt de les administracions locals, que són també Estat", i ha posat com a exemple la trobada d'aquest dimecres amb l'alcalde de Lleida, Àngel Ros.

"Som a l'Ajuntament de Lleida, amb l'alcalde, posant de manifest aquesta voluntat de dialogar amb els ajuntaments, les diputacions i el conjunt de la societat catalana, representants econòmics, socials, culturals i esportius, amb els quals cal que el govern d'Espanya mantingui aquesta relació perquè el govern d'Espanya és govern de Catalunya", ha dit.