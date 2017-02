Munté respon a la Fiscalia que no hi va haver incidents en la mobilització "cívica" i "pacífica" del 6-F

Després que la Fiscal en cap de Barcelona, Ana María Magaldi, hagi ofert aquest dimarts una roda de premsa assegurant que es va sentir agredida al llarg del judici del 9-N i que es planteja accions legals, la consellera de Presidència, Neus Munté, ha demanat que no es criminalitzi el moviment sobiranista que ja ha demostrat ser "cívic" i "pacífic". En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Munté ha dit que no li consta que hi hagués cap incident "remarcable" en la manifestació de més de 40.000 persones del dilluns 6 de febrer, davant les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Malgrat que ha deixat clar que tots els insults són "reprovables", Munté ha demanat "no em embrutar" la "força democràtica i cívica" que van expressar les persones que es van aplegar al Passeig Companys. En un to visiblement indignat, ha dit que d'acord amb les imatges que ella havia vist de la mobilització no ha detectat cap fet que sortís del marc de la llibertat d'expressió i ha recomanat a la Fiscal que "amb el cap fred" i "amb rigor" pensi si és convenient iniciar accions penals contra algú en concret. "Si considera que s'ha sentit agredida per una mirada o paraula d'un ciutadà sap perfectament a quins mecanismes recórrer", ha dit sobre la representant del ministeri públic.

D'altra banda, Munté també ha volgut denunciar la "doble vara" de mesurar de la justícia espanyola, asseverant que en altres ocasions s'han produït insults, fins i tot constitutius de delicte penal, i "no ha passat res".

Un "flac favor" als acusats

Des de CSQP separen les mobilitzacions de suport de dilluns de la pressió de divendres que denuncien els fiscals. "Determinats comportaments no ajuden gens a la denúncia legítima sobre la judicialització de la política", ha opinat el portaveu parlamentari, Joan Coscubiela. "Fan un flac favor a les persones encausades", ha afegit en roda de premsa.