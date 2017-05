Nou pla de l’Estat per reforçar-se a Catalunya

Els pressupostos generals de l’Estat d’aquest 2017, que si no hi ha cap sorpresa d’última hora superaran avui els tràmits al Congrés per donar estabilitat al govern de Mariano Rajoy durant almenys dos anys més, inclouen una partida específica per reforçar la presència de l’Estat a Catalunya. Així ho va anunciar ahir la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, durant el debat d’esmenes parcials del ministeri de Presidència. La també ministra d’Administracions Territorials va anunciar un nou “pla de modernització de l’administració perifèrica de l’Estat” que es desplegarà en cinc anys i que té com a objectiu “millorar i enfortir la presència de l’Estat a cada territori” perquè els ciutadans percebin les delegacions i subdelegacions del govern espanyol a les comunitats “com a administracions més accessibles, pròximes i connectades”.

Tot i l’anunci del pla, el pressupost d’aquest 2017 per a delegacions caurà fins als 260 milions, gairebé set milions menys que l’any passat. On sí que es reforça la partida de Presidència és al Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). Mariano Rajoy vol incrementar la seva plantilla en 600 persones els pròxims cinc anys i per això hi ha destinat un 8,7% més de pressupost, fins als 161 milions. Així ho va anunciar també Sáenz de Santamaría, que va recordar que el CNI té com a missió “prevenir i evitar qualsevol risc o amenaça que afecta la independència i la integritat d’Espanya, els interessos de la nació i els de l’estabilitat de l’estat de dret i de les seves institucions”. El reforç dels serveis secrets espanyols va sumar un ampli reguitzell de crítiques al Congrés. Les més contundents van ser les del portaveu adjunt d’ERC, Gabriel Rufián, que va replicar a la número dos de l’executiu espanyol que “un país decent no necessita espies”. “Deixin de gastar-se milionades per defensar-se d’una urna i defensin d’una vegada el seu poble”, va dir. Segons Rufián, Rajoy es gasta 20 milions més per “salvaguardar la sobirania i la unitat de la pàtria” per després vendre-la “als despatxos de l’FMI”.

Votació plàcida dels comptes

El govern espanyol va poder tastar ahir de primera mà l’esforç d’haver aconseguit el suport de fins a set partits diferents per a l’aprovació dels pressupostos amb la primera votació de les esmenes parcials -que conclourà avui-. Mariano Rajoy va presumir per primera vegada de majoria absoluta a la cambra aquesta legislatura en una votació capdal. Però al final s’hauria pogut estalviar la compra del sí del diputat de Nova Canàries, Pedro Quevedo, per poder sumar fins a 176 suports del total de 350 escons de la cambra, ja que ahir n’hauria tingut prou amb 175. Un diputat socialista va faltar en la votació a última hora i va aplanar l’aprovació dels comptes de Rajoy sense cap error. Es tracta del diputat per Granada Gregorio Cámara, també portaveu a la comissió constitucional al Congrés. Fonts socialistes van explicar que se li havia mort el germà al matí.

La seva absència va suposar que la bancada popular pogués arribar a aprovar dictàmens amb només 175 suports. Però el PP va garantir la disciplina de tots els seus aliats per evitar-se problemes. Ana Oramas, de Coalició Canària, va quedar-se a votar malgrat que el seu pare havia mort al matí. El seu vot era vital per arribar a la majoria absoluta amb els 137 del PP, els 32 de Cs, els 5 del PNB i el de Nova Canàries.