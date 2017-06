Meritxell Borràs demana el 'sí' al referèndum perquè l'Estat deixi de "maltractar" Catalunya

El PDECat ha donat el tret de sortida de la seva campanya pel 'sí' al referèndum. La consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha participat en aquest acte inicial, celebrat al pati de la seu de la formació. Borràs, investigada per la fiscalia pels tràmits per comprar urnes per al referèndum, ha donat un seguit d'arguments pels quals demana el vot per l' opció independentista en la consulta, com que cal escollir entre "independència o decadència". En aquest sentit, Borràs ha reclamat el 'sí' perquè Catalunya sigui "una de les millors nacions d' Europa" i, així, deixi de ser "una regió maltractada per l'Estat".

La coordinadora dels actes del partit, Montserrat Candini, ha posat "a disposició" dels partits i les entitats sobiranistes totes les eines i el material del partit perquè s'aprofiti durant la campanya conjunta.