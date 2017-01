El PSOE insisteix que vol supervisar la política d'aliances del PSC

Una de freda, i una de calenta. El PSOE ha abandonat l'amenaça d'evitar que els militants del PSC no poguessin votar en les primàries per escollir nou secretari general a l'Estat -sempre i quan es registrin a un cens de Ferraz-, però manté la voluntat d'incidir en la política d'aliances dels socialistes catalans. El portaveu de la gestora, Mario Jiménez, ha insistit aquest dijous que el PSC és la "marca del PSOE a Catalunya" i que " cal parlar d'estratègies i d'aliances". "És raonable que sigui així tant en l'àmbit de Catalunya com de l'Estat", ha afegit en roda de premsa després de la reunió de la comissió gestora a Ferraz.

Jiménez no ha volgut confirmar que hi hagi ja un acord entre la taula de treball entre el PSOE i el PSC perquè els militants catalans puguin participar en les primàries. Ha volgut restar importància als temes organitzatius i ha incidit que el més important és incidir en què quedi molt ben definit el "projecte polític" a Catalunya. De fons hi ha l'interès que el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, deixi de defensar a Catalunya com a nació. El pacte tàcit final seria que el PSC pogués mantenir la seva defensa sempre i quan no suposi efectes jurídics per avalar la convocatòria d'un referèndum d'independència.

PSOE i PSC es tornaran a reunir demà divendres a Ferraz amb l'objectiu d'arribar a un acord per revisar el protocol d'unitat del 1978. No s'espera ja una decisió final, però la tensió entre els dos partits s'ha anat refredant. La gira d'Iceta per totes les federacions ha donat els seus fruits i no s'espera un gran canvi en les relacions entre els dos partits. Iceta i el president de la gestora, Javier Fernández, es van donar dos mesos per arribar a un acord el mitjans de novembre. El temps ja ha expirat, però per al PSC és un bon símptoma perquè com menys es toqui del protocol d'unitat millor per a les relacions amb Catalunya.

Combatre el "populisme destructiu"

El paper de la gestora, per sobre de tot, hauria de ser neutral de cara la celebració del pròxim congrés del PSOE, però s'ha caracteritzat per beneficiar els interessos de la presidenta andalusa, Susana Díaz. Aquest dijous la comissió gestora ha aprovat la introducció de les ponències que es portaran al congrés federal i que estan elaborant el diputat Eduardo Madina i l'economista José Carlos Díez (que no és afiliat socialista). Jiménez ha anunciat que el principal objectiu del pròxim PSOE ha de ser combatre el "populisme destructiu" de Podem que, segons el seu punt de vista, està "destruint el sistema democràtic".

Canvi dels estatuts del PSOE

Malgrat la seva presumpta neutralitat, la gestora també farà una proposta per elaborar uns nous estatuts de PSOE, és a dir, un nou codi intern i organitzatiu que, de la mateixa manera que el congrés federal del juny, podria estar fet a mida de Díaz. La notícia ha sorprès a Ferraz perquè no és habitual que es facin uns nous estatuts de cara al congrés. És usual canviar alguns punts, però no tota l'organització. Jiménez ha detallat que no es designarà a ningú perquè ho faci i que se n'encarregarà la pròpia gestora.