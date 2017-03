El Parlament aprovarà els pressupostos la setmana que ve reforçant el referèndum

Gairebé quatre mesos després que iniciessin el tràmit parlamentari, els pressupostos del 2017 s'aprovaran la setmana que ve al ple amb els vots de JxSí i la CUP. La Junta de Portaveus ha situat el debat dels comptes i també el de la llei d'acompanyament en el proper plenari, que s'iniciarà dimarts que ve. Catalunya viu amb pressupostos prorrogats des de l'1 de gener del 2016, i no s'aprova un projecte d'aquestes característiques a la cambra de del març de 2015, ara fa dos anys. A més, en els propers pressupostos es farà evident el compromís del Govern amb el referèndum.

Aquest dimarts, la mesa ha admès a tràmit les esmenes sobre el referèndum que tant JxSí com CSQP han presentat després de conèixer el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Són dues esmenes calcades en el redactat, però divergents en el fons. JxSí pretén reforçar la presència del referèndum pactat, complementària a la via unilateral i, per això, presenta una esmena d'addició a la disposició addicional 31, que manté el redactat original. En canvi, CSQP vol suprimir la redacció original i centrar-se exclusivament en la via pactada.

Els representants de C's i PSC a la mesa han votat en contra de la tramitació d'aquestes esmenes. De fet, els socialistes ja han anunciat que presentaran una petició de reconsideració a la Mesa, ja que les esmenes no s'adeqüen al dictamen del CGE, que veu inconstitucional que els pressupostos parlin d'un referèndum, ja que la Generalitat no té competències per convocar-lo.

Sigui com sigui, la mesa rebutjarà la reconsideració i les esmenes sobre el referèndum es votaran durant el debat dels pressupostos. La via del "referèndum o referèndum" (inconstitucional segons el CGE) quedarà avalada per JxSí i la CUP. En canvi, la via pactada quedarà probablement fora dels comptes perquè JxSí i CSQP no han arribat a un acord.