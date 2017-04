El Partit Demòcrata crida a acabar amb el "malson autoritari" de Colau a Barcelona

Amb l'objectiu de presentar-se com a "alternativa" al govern d'Ada Colau de Barcelona, aquest dissabte el Partit Demòcrata ha sortit al carrer per donar-se a conèixer després de les jornades "' Reiniciem la Barcelona demòcrata'" i els canvis al grup municipal - Demòcrates va trencar amb el PDECat-. En total, segons l'organització, uns 500 càrrecs s'han repartit en diferents punts dels districtes de Barcelona en paradetes per repartir fulletons del partit i explicar-se a la gent.

A l'Eixample, la líder del partit a Barcelona, Mercè Homs, ha fet declaracions als mitjans de comunicació explicant l'objectiu del desplegament als districtes de Barcelona amb la presència del conseller d'Empresa Jordi Baiget, el de Cultura, Santi Vila -que sona com a possible candidat a les eleccions-, el president de Junts pel Sí, Jordi Turull, i el cap de l'Associació de Municipis de Catalunya, Miquel Buch.

Homs ha carregat contra l'alcaldessa Colau per la "manca de diàleg" i per ser un "malson autoritari". Així, ha presentat el PDECat com l'"alternativa" a la ciutat assegurant que hi ha "molta gent" que espera que tornin a governar l'ajuntament. Per difondre la seva activitat, aquest dissabte també posaven en marxa una nova web, la el "Projecte Barcelona 2019", on relataran totes les accions que duen a terme.

Després de fer debat ideològic, el PDECat de Barcelona se centrarà en trobar un nou candidat per a les eleccions del 2019, en les que tenen l'objectiu de recuperar l'alcaldia. La formació ja va aprovar el seu reglament intern de primàries per escollir candidat, el qual permet que s'hi presentin també independents. A les travesses hi surten varis noms per substituir el fins ara candidat a les eleccions i exalcalde Xavier Trias. Hi ha l'actual regidor Joaquim Forn, que ha aparegut sempre com el delfí de Trias; el conseller de Cultura Santi Vila -present a la paradeta de l'Eixample-; o l'actual consellera de la Presidència, Neus Munté. Aquests últims darrers noms, però, també se situa com a possibles candidats a unes eleccions al Parlament.