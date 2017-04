Picabaralla entre PP i la CUP per l'acció d'Arran: "És pròpia de ments excitades"

Nova picabaralla entre el Partit Popular i la CUP per l'intent de l'organització juvenil Arran d'ocupar la seu dels populars a Barcelona dilluns de la setmana passada. Durant el debat parlamentari al ple, el diputat del PP Sergio Santamaría ha demanat als anticapitalistes que no donin "lliçons sobre drets humans" i s'ha referit a l'acció dels joves independentistes, que ha titllat de "violenta i intimidatòria" i va comptar amb el suport de la portaveu parlamentària cupaire Anna Gabriel i l'exdiputat David Fernàndez. Santamaría ha afegit que es tractava d'una acció pròpia d'unes "ments excitades" -en castellà "mentes calenturientas"-, una expressió que no ha agradat als seus interlocutors.

La diputada de la CUP Mireia Vehí ha assegurat "no voler entrar" en la polèmica, però sí que ha considerat que el representant del PP els havia "faltat al respecte" i li ha exigit que "retiri les paraules". "No tenen lloc en un espai com aquest", ha opinat. La presidenta de la cambra, Carme Forcadell, ha retornat el torn a Santamaría, que no ha satisfet el desig dels cupaires i els ha retret que es vulguin "apropiar" de la llibertat d'expressió.

El frec a frec entre totes dues formacions ja havia tingut lloc a la sessió plenària durant el matí, quan els populars han acusat els independentistes de "batasunitzar" la política catalana.