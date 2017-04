Rajoy es mostra disposat a declarar i assegura que "sempre" col·labora amb la justícia

Mariano Rajoy es mostra disposat a col·laborar amb la Justícia després que el tribunal del cas Gürtel l'hagi citat a declarar com a testimoni. Fonts de la Moncloa han assenyalen que el govern espanyol "sempre" respecta les decisions judicials. El mateix fa el PP. El portaveu adjunt dels populars al Congrés, Carlos Rojas, ha assegurat que "sempre mostre màxima col·laboració amb la justícia", així com "màxim respecte a la decisions judicials". Ara bé, no aclareixen si la seva col·laboració serà per videoconferència.

La llei d'enjudiciament criminal estipula que la citació del president del govern, així com dels membres del govern espanyol, que s'ha de produir " de manera que no perjudiqui l'adequat exercici del seu càrrec". És a dir, el tribunal podria tenir en compte la seva agenda i evitar que passi el tràngol d'anar fins l'Audiència Nacional, convertint-se en el primer president espanyol en funcions que declara en qualitat de testimoni.

Reaccions dels partits

L'oposició en ple ha aplaudit la decisió del tribunal de l'Audiència Nacional que jutja la Gürtel, tot i que amb matisos. El PSOE la veu "obvia", mentre que Ciutadans no ho veu "estrany". Cap d'ells demana encara la dimissió del president espanyol. "Anem pas a pas", ha dit el diputat socialista Pedro Saura. "Si Rajoy fos imputat per corrupció política demanaríem la seva dimissió, però ara aquest no és el cas", ha assenyalat la portaveu de l'executiva de C's, Inés Arrimadas.

En canvi a Podem li sembla "vergonyós" que un president del govern espanyol hagi de donar explicacions i creu que qualla perfectament amb la seva estratègia de denúncia de la 'trama' en un bus, en què Rajoy surt al costat de Luis Bárcenas i Rodrigo Rato. La portaveu adjunta de la formació lila al Congrés, Irene Montero, espera que Rajoy col·labori amb la justícia però considera "vergonyós" que un partit que "ha fet de la corrupció la seva manera de govern" dirigeixi Espanya.