Romeva: "És rotundament fals que paguéssim a ningú per assistir a la conferència"

En una entrevista al programa 'El món a RAC1', el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, ha explicat que la conferència que va pronunciar ahir al Parlament Europeu, conjuntament amb el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras, "s'emmarca en la normalitat d'explicar-nos".

Per a Romeva, la polèmica sobre els assistents a la sala és estèril i ha assegurat que "és rotundament fals" que des del Govern es pagués a ningú per assistir a l'acte. "Hi ha un interès creixent, de tots menys dels euroescèptics i de l'extrema dreta, per aquest tema. La sobreactuació per intentar impedir que es parli de Catalunya demostra que no hem fet res excepcional", ha afirmat. També s'ha referit a la capacitat de la sala, "que és la segona més gran de la cambra després de la del plenari", i considera un èxit i "insòlit" l'aforament.

El conseller també ha dit que els contactes –tant públics com privats– amb els líders europeus "són constants, permanents i habituals". Preguntat sobre la repercussió que l'acte a la premsa internacional, Romeva ha subratllat la cobertura de 'Politico', en contraposició a la polèmica que va generar un article d'opinió d'aquest mateix mitjà que deia que Puigdemont era una dels personatges que podien "arruïnar" el 2017 , i ha assegurat que ahir van tenir contactes amb diferents mitjans internacionals. "No s'ha de jutjar per les portades; les demandes i les respostes de mitjans internacionals són constants", ha afegit.

Sobre les declaracions del delegat del govern espanyol, Enric Millo, a Catalunya Ràdio demanant que el Govern es gasti els diners en ambulàncies i no en conferències, Romeva ha dit que la comparació es desqualifica per ella mateixa: "Si paga la pena tot el que estem fent, és precisament per tenir recursos per poder donar resposta a aquestes necessitats".

Just després de parlar a RAC1, el conseller Romeva ha respost la primera pregunta de la sessió de control al Parlament precisament sobre la conferència. El diputat del PP Juan Bautista Milián li ha retret que cap autoritat els van anar a escoltar, i li ha preguntat quant havia costat l'organització de la conferència a Brussel·les. Romeva, visiblement molest, no li ha respost la pregunta del cost i li ha dit que totes les despeses són públiques: "A vostè no li preocupa el cost, tot i que si el vol saber el pot trobar a la web. Si vol parlem del cost de la diplomàcia espanyola, el que costa la catifa de l'ambaixada del Vaticà".

Sobre el nivell dels assistents a la conferència, el conseller li ha respost amb ironia: "Jo hi era, a Brussel·les, vostè no, potser era a Casa Pepe". Casa Pepe és un restaurant d'un poble de Ciudad Real conegut per la seva simbologia franquista. "Tota la por que tenen que la gent posi arguments sobre la taula se'ls acaba girant en contra. Qui no n'aprèn sou vosaltres, que no sabeu on viviu. El dia que ho entengueu començarem a parlar el mateix idioma", ha etzibat per acabar al diputat Milián, del PP.