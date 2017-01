Societat Civil Catalana denuncia ERC per incitació a l'odi

Societat Civil Catalana denunciarà a la Fiscalia d'Odi i Discriminació de Barcelona una moció d'ERC a Sant Cugat en què s'insta el ple municipal a defensar la llibertat d'expressió i rebutjar les ideologies totalitàries a la UAB. La polèmica ha nascut arran d'una moció que presentarà el PP en aquesta localitat per donar suport a SCC pels fets del desembre passat a la UAB, un text que ERC ha criticat pels "vincles d'aquesta entitat amb grups neonazis d'extrema dreta". Per això, ERC presentarà una moció alternativa on insta el plenari a donar suport als estudiants que es van manifestar per rebutjar la presència de SCC "i de grups d'extrema dreta neonazi, amb qui aquesta entitat manté vincles de complicitat".

Davant d'aquest text alternatiu, SCC creu que ERC acusa "falsament" a SCC de tenir vincles amb grups de neonazis i d'extrema dreta, i carreguen contra els republicans per donar suport a "persones encausades per promoure delictes de coaccions, amenaces i ultratges a la bandera", en relació a tres membres del SEPC que seran jutjats per "actuar conjuntament en contra dels voluntaris de SCC" a la UAB.

"El procés separatista que viu Catalunya no pot emparar-se en la utilització de formes totalitàries d'assetjament al dissident", asseguren des de SCC a través d'un comunicat, i demanen directament al líder d'ERC, Oriol Junqueras, que es desmarqui de la moció d'ERC a Sant Cugat.