Governar en coalició sempre genera tensions, però si l’executiu és de dos projectes que competeixen pel mateix espai -com el del PDECat i ERC- i en una legislatura que requereix alguna cosa més que gestionar una autonomia, la pressió es multiplica. Els partits governen la Generalitat mirant-se de reüll, interpretant qualsevol pas com un intent de l’altre de fer-se enrere en el referèndum o de no estar-hi prou compromès. És una tensió electoral no resolta: quan la legislatura s’acabi (bé o malament) hi haurà unes eleccions en què el paper de cada partit en aquest punt decisiu del procés i les possibles inhabilitacions seran determinants. La tensió afecta l’objectiu comú i genera la temptació de guanyar les eleccions abans de fer el referèndum.