Puigdemont reivindica la via "pacífica" de Catalunya i insta la societat a preparar-se pel tram decisiu

Després d'un Consell Nacional mogut protagonitzat un cop més per la votació del règim d'incompatibilitats, el Partit Demòcarata (PDECat) ha tancat la reunió del màxim òrgan entre congressos amb les intervencions del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'expresident Artur Mas i la coordinadora general del partit, Marta Pascal, que han fet referència tots tres a la necessitat d'estar preparats per al tram definitiu del procés sobiranista i al paper decisiu que haurà de jugar la societat civil en aquests propers mesos.

En el cas de Puigdemont, ha resumit la seva intervenció en dos avisos: a la societat sobre que caldrà estar preparats per al que ve ara, i a l'Estat sobre que " no hi ha prou inhabilitacions que puguin aturar tanta democràcia". "Quan hagin acabat tot el sac d'inhabilitacions que ens tenen preparades, continuarem aquí", ha conclòs. El president, a més, ha reivindicat la via pacífica de Catalunya per arribar a la independència davant d'altres vies que han fracassat. Amb l'anunci del desarmament definitiu d'ETA ben present, Puigdemont ha criticat la "fascinació" que alguns han sentit en alguns moments per altres vies que "ara estan fracassades". Per això, ha fet una crida a " foragitar qualsevol temptació de violència", o caure en les provocacions d'aquells als quals els convé que sí n'hi hagi".

En el marc d'aquesta via "pacífica, serena i pacient", Puigdemont ha alertat la societat catalana que quan "falten els darrers metres d'aquest tram que ve de molt lluny", ha "arribat l'hora que la societat faci el que sempre ha fet quan el país se l'ha jugat". Així, ha opinat que els catalans només podran guanyar -"que vol dir poder votar", ha afegit- "si som molts, estem actius i ens veuen decidits". Per això, ha defensat que, encara que no en parli públicament, el Govern treballa per tenir-ho tot a punt i fer el referèndum, i ha afegit que caldrà també la participació ciutadana.

El president català ha adreçat també un missatge al govern espanyol, al qual ha acusat de pensar que només pot guanyar d'una manera: amb la "derrota de Catalunya". Una derrota que, ha afegit, portaria directament a la "repressió". "Si ens rendim i ens derroten, després només hi haurà repressió", ha apuntat, i ha assegurat que Catalunya "no es rendirà". Per això, ha fet una crida a l'Estat a explorar una via que permeti guanyar a tothom i s'assegui a dialogar un referèndum.

Mas crida a aguantar "el pols" amb l'Estat

També Artur Mas ha fet referència al desarmament d'ETA, i ha volgut subratllar que, a diferència del que va passar a Euskadi, a Catalunya " el pols és completament democràtic i de tarannà pacífic, que no claudicant". En aquesta línia, ha fet una crida a la societat catalana a estar preparats per fer front a l'Estat en el moment decisiu del procés. "Ens hem de preparar per a aguantar el pols que ens ve", ha argumentat Mas, que ha apuntat que tots els "insults, calúmnies, difamacions, mentides, campanyes de la por i processos judicials" han enfortit Catalunya.

Abans, la primera en parlar ha estat Pascal, que després d'un dissabte difícil ha estat rebuda amb un aplaudiment i l'auditori dempeus. La coordinadora general del PDECat ha volgut centrar el seu discurs en el procés, i ha agraït als tres condemnats pel 9-N i a Francesc Homs -que espera sentència del Suprem: "Us han condemnat però el país us guarda un lloc molt rellevant en la història".

Campanya pel referèndum i convenció ideològica

Pascal ha subratllat que la funció del partit ha de ser ajudar a guanyar un referèndum que s'ha mostrat convençuda que es durà a terme. Per això, ha animat els quadres de la formació a explicar a la gent perquè la independència és beneficiosa per a ells, i els ha instat a "trepitjar el carrer" i convertir el PDECat en el " pal del paller del sobiranisme". "Aspirem a ser el gran partit dels indecisos d'aquest país, dels molt convençuts però també dels que tenen dubtes", ha avisat.

En aquesta línia, ha anunciat que el PDECat comença avui la campanya pel referèndum. Una campanya que començarà la setmana que ve amb un acte dissabte de suport als condemnats pel 9-N. A més, ha anunciat que la convenció ideològica del partit se celebrarà finalment el 13 de maig.

Missatge contra la corrupció

Pascal s'ha referit també als casos de presumptes irregularitats que afecten a CDC, i ho ha fet un cop més per preservar el PDECat de qualsevol mala pràctica. "Som gent honesta, valenta i perserverant", ha afirmat, i ha avisat que no deixarà que se'ls acusi de res que no hagin fet. "Aneu amb la cara ben alta tots plegats", ha apuntat. Ha avançat, això sí, que si hi ha sentències fermes el partit també dirà el que pensa.