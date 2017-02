De les comissions a la declaració de Rajoy?

El jutge José de la Mata dictarà en els pròxims dies una resolució de reobertura dels papers de Bárcenas, el cas de la comptabilitat B o extraoficial del PP, pendent de judici oral. Citarà a declarar com a investigats Francisco Correa, empresaris i intermediaris, després que la Fiscalia Anticorrupció hagi donat suport a la petició de les acusacions populars d’IU i ADADE (Advocats Demòcrates per Europa), basada en les declaracions de Correa en el judici del cas Gürtel.

El líder de la trama va explicar: “L’any 1996 parlo amb Luis Bárcenas i em diu: «Tu tens contactes amb empresaris i jo amb polítics. Intentarem fer gestions quan surtin els concursos públics de l’administració per afavorir empresaris que després col·laboraran amb el partit». Quan sortia una licitació, Alfonso García-Pozuelo [Constructora Hispánica] em trucava per si hi estava interessat. I si teníem èxit em donava la comissió i jo me’n quedava una part. Però això es feia també amb altres empresaris”. Correa assegura que es va repartir els beneficis -un 2% o 3% de cada contracte- amb Bárcenas.

Antonio Romeral, membre de la Fiscalia Anticorrupció, va enviar ahir al jutge De la Mata l’escrit en el qual dona suport a la declaració de Correa, de García-Pozuelo i de l’intermediari Plácido Vázquez però s’oposa a les declaracions de Bárcenas, Juan Miguel Villar Mir (OHL) i Rafael Palencia (Degremont). El fiscal ha trigat tres mesos i mig a pronunciar-se. I ho va fer ahir, la setmana abans del congrés del PP. Fonts jurídiques assenyalen que és un gest intencionat. De la Mata s’haurà de pronunciar la setmana del conclave popular o la següent.

La decisió del president espanyol

Altres fonts jurídiques indiquen que les acusacions han considerat sol·licitar una altra diligència: la declaració de Mariano Rajoy en qualitat de testimoni -el president espanyol podria declarar per escrit-. El tribunal es va dividir sobre aquesta possibilitat, però els magistrats van arribar a un pacte per no començar el judici amb fractura: no acceptar la declaració “sense prejudici que es pugui acordar necessari segons el desenvolupament del judici oral”.

Bárcenas va declarar que va ser Rajoy qui va ordenar acabar la relació amb Correa, i una de les acusacions destaca unes declaracions de Rajoy a RNE el març del 2009. “¿Va ser vostè qui va decidir que [Correa] sortís de Génova?”, li van preguntar. I ell va respondre: “Sí, vaja, això m’ho va plantejar el llavors tresorer del partit. Estava utilitzant el nom del PP en alguns municipis de Madrid, llavors es va avisar que aquest senyor no podia parlar en nom del partit i es va prescindir dels seus serveis a Génova...” Rajoy podria aclarir en el judici l’abast de la decisió d’acabar amb aquests serveis.