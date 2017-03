Els empresaris, entre esperançats i prudents davant les inversions promeses per Rajoy

Els empresaris catalans han aplaudit avui les inversions de més de 6.000 milions d'euros en infraestructures a Catalunya anunciades pel president del Govern, Mariano Rajoy, encara que han demanat celeritat a la seva execució, especialment en les obres previstes en el corredor mediterrani.

El president de la Cambra de Comerç d'Espanya, Josep Lluís Bonet -també president de Freixenet-, ha qualificat de "excel·lent notícia" aquestes inversions i s'ha mostrat convençut que les actuacions per potenciar el corredor mediterrani "milloraran la competitivitat de tota Espanya". Bonet ha subratllat que aquest eix geogràfic és el més dinàmic des del punt de vista econòmic i totes les actuacions que incideixin en ell repercutiran en la vertebració i millora de la competitivitat del país i, per tant, en el benestar de tots els espanyols. En la seva opinió, aquestes actuacions reforçaran el paper d'Espanya com una plataforma logística internacional i contribuirà al creixement del comerç exterior, element clau per aconseguir un model de creixement econòmic més estable i sostenible.

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha valorat les paraules de Rajoy i ha dit que espera que, en aquesta nova etapa, es concreti com es mesurarà l'execució de les noves infraestructures.

Per la seva banda, el president de la patronal Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha qualificat la jornada com una trobada "positiva i oportú" que ha d'afavorir el diàleg institucional i generar més confiança, encara que ha demanat també rapidesa amb l'execució ja les inversions que hi ha pendents des de fa anys.

També el president de la patronal catalana de la petita i mitjana empresa Pimec, Josep González, ha valorat que el president del Govern hagi vingut i s'hagi compromès a realitzar aquestes inversions, però ha insistit que "cal fer-ho i complir-ho", agafant-se a les paraules de Rajoy: "Es farà i es complirà". Per a González, el corredor mediterrani té un retard important en dates i assignacions i espera que els compromisos anunciats avui es compleixin.

Més escèptic s'ha mostrat el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, pels retards que porten algunes obres i ha posat com a exemple que la primera pedra de l'accés viari al Port de Barcelona es va posar al desembre de 2014 i "pràcticament no s'ha avançat"; "som escèptics", ha afegit.