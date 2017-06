Oleguer Pujol: "La meva família no és en absolut una organització criminal, no som ni una organització ni som criminals"

"La meva família no és en absolut una organització criminal, no som ni una organització ni som criminals". Oleguer Pujol ha anat a RAC1 per defensar el seu nom, però en especial el dels seus pares i la resta dels seus germans, en especial el seu germà Jordi, que és a la presó de manera provisional.

"Poso la mà al foc pel meu germà, completament. Ell és a la presó amb una interlocutòria que no l’acusa de cap delicte". I afegeix: "El meu germà és a la presó perquè calia crear la tempesta perfecta, i per contraprogramar la setmana de l’operació Lezo del PP. Buscaven un altre titular".

Dalai-lama

"Hi ha un interès especial a desacreditar el nom del meu pare. Se l’ha volgut desterrar. El que tenen en contra del meu pare és el mateix que tenia la Xina en contra del dalai-lama. L’acarnissament és molt fort", ha afirmat.

"Estic imputat per un possible delicte fiscal i de blanqueig de capitals. Blanquejar capital vol dir utilitzar diners fruit d’un delicte, i la resposta és un rotund no. De falsedat documental sí que n’hi ha, però és només de 12.000 euros", ha dit per defensar-se.

L'únic error que admet Oleguer Pujol és el mateix que han reconegut els seus germans: "A mi se’m pot retreure haver obert un compte a Andorra no declarat per rebre el llegat del meu avi; aquest és el meu únic error".

Jordi Pujol pare

"El meu pare és gran i tot això li està passant factura. Quan l’ataquen a ell ho porta bé, però l'afecta més quan ataquen els seus fills", explica Oleguer.

És per aquest motiu que admet: "A ell li vindria de gust explicar-se, però ja no li toca parlar, té 87 anys. Per això jo i el meu germà hem volgut sortir a explicar-nos".

"El meu pare arrossega un dilema moral des del principi. Ell no ha tingut diners a l’estranger, però els seus fills, sí", afirma.

540x306 Oleguer Pujol arriba a l'Audiència Nacional / ACN Oleguer Pujol arriba a l'Audiència Nacional / ACN

Procés judicial irregular

"Fa 5 anys que estem en aquesta situació, i porten tot aquest temps investigant, amb 120 declaracions durant la instrucció, i han recollit informació de manera bastant irregular".

Preguntat sobre a què es refereix, ha respost: "Em refereixo a la informació lliurada pels germans Cierco, que van agafar informació d’un banc que no és el seu, i se’n van anar a entregar-la a la fiscalia espanyola. Ells estan en guerra amb el govern andorrà i l’espanyol, és la seva batalla. I nosaltres som enmig de la seva batalla".

Una mà al davant i l'altra al darrere

"Quan la meva mare va dir allò que els fills anaven amb una mà al davant i l'altra al darrere no parlava per mi. Tinc altres germans que sí que han patit molt amb tot aquest procés judicial. Jo m’he guanyat molt bé la vida, però ara no tinc feina, fa 5 anys que no treballo. Estic preparant la meva defensa i visc, ara no busco feina. El cognom pesa, molt", reconeix Oleguer.

L'activitat professional d'Oleguer Pujol

Oleguer afirma que ell ha fet els seus negocis de manera desvinculada de la resta de la família, i ho ha explicat així: "El meu germà gestiona el llegat del meu avi del 1990 al 1992, i el 1992, quan els germans obrim el compte, i des de llavors ja no tinc cap relació econòmica amb els meus germans".

"La meva família s’assabenta de la meva activitat professional el 2012, quan jo els ho explico, igual que jo no m’assabento dels negocis del meus germà Jordi fins fa poc també, llegint la premsa i el sumari. Li dic amb tota la sinceritat".

"Jo sempre he treballat fora i he buscat distància, conscientment o inconscientment. No vam fer mai una operació a Catalunya".

"El comissari Villarejo va dir al meu germà Josep: «Tot això de l’Oleguer és una cortina de fum »".

Relació amb el pare/expresident

Oleguer admet que la distància que ha marcat amb Catalunya en certa mesura té a veure amb el seu pare. "No vull dir que el meu pare no s’hagi dedicat a mi, però sí que la política m’ha condicionat molt i hauria preferit un pare que estigués més per mi". "El meu pare té una addicció, que és Catalunya. Si volia passar un cap de setmana amb ell havia d’anar a qualsevol aplec a Catalunya", ha afegit. "Ara estic gaudint més del meu pare que abans", ha conclòs.