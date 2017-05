El fiscal en cap Anticorrupció té un 25% d'una empresa al Panamà des del 2012

El fiscal en cap d'Anticorrupció, Manuel Moix, està en l'epicentre de la polèmica des de l'inici de l'Operació Lezo, quan va transcendir que havia intentat evitar centrar la investigació en l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González. Des d'aleshores, la voluntat d'apartar del cas del 3% els fiscals encarregats -que es materialitzarà properament-, escoltes telefòniques en les que s'apunta el seu nom abans de ser nomenat i una reprovació de la seva feina al Congrés dels Diputats, al costat del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, i del ministre de Justícia, Rafael Catalá. Aquest dimarts, però, la polèmica apunta a la seva vida privada. Infolibre i El Español publiquen que el fiscal Anticorrupció posseeix un 25% d'una empresa amb seu a Panamà des del 2012.

Infolibre explica que el nom de l'empresa és Duchesse Financial Overseas i que el xalet en qüestió, al municipi madrileny de Collado Villalba i amb un valor de 550.000 euros, el va adquirir l'any 1988. Va ser la germana gran del fiscal, Margarita Moix, la que va representar l'empresa en la compra de l'immoble. En morir el pare, l'any 2011, l'empresa i el xalet van passar a mans dels fills. Infolibre assegura que ha intentat posar-se en contacte amb Moix i que, malgrat haver-li enviat un burofax, no ha estat possible. En canvi, apunta que Moix sí ha contactat amb El Español.

El diari digital que dirigeix Pedro J. Ramírez no es fa ressò de declaracions del fiscal, però sí que explica la versió de la família. Segons El Español, els germans no tenien cap coneixement de l'existència d'aquesta empresa fins a l'any 2008, quan va morir la seva mare. De fet, les fonts consultades pel diari asseguren que en morir el pare, el 2011, els germans van pagar els impostos de successió i van presentar el model 720 per declarar la societat panamenya.

Si no han liquidat des d'aleshores la societat és, segons El Español, perquè alguns dels hereus no podien assumir els costos. A més, el xalet està a la venda pel mateix valor que es va declarar a Hisenda però, tot i haver rebaixat el preu a la meitat, no han trobat comprador.