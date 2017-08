L'ANC i Òmnium insten l'Estat a explicar com impedirà l'1-O

Els presidents de les entitats sobiranistes repten l'Estat a explicar com aturarà el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. El líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, s'ha mostrat convençut que Catalunya no pot esperar cap oferta de diàleg ni cap proposta per part de l'executiu espanyol. "De l'estat espanyol no podem esperar-ne res. No hi haurà terceres vies. Ara tot depèn de Catalunya", ha insistit Cuixart.

Per això, en declaracions a 'El matí de Catalunya Ràdio', Cuixart no ha descartat que les entitats sobiranistes convoquin noves mobilitzacions, més enllà de la Diada, si el govern espanyol fa algun moviment que posi en risc la celebració del referèndum previst per a l'1 d'octubre.

Tanmateix, considera que "no es pot posar la bena abans de la ferida" i, per tant, cal esperar que l'executiu de Mariano Rajoy actuï. "L'estat espanyol voldria tenir-nos excitats i eixelebrats de forma permanent", ha insistit Cuixart, que ha posat èmfasi en el fet que seran "allà on toqui ser". "Si és necessari, sortirem al carrer tants cops com faci falta", ha afegit. I ha conclòs: "La independència no ens serà regalada i haurà de ser defensada per la ciutadania de Catalunya".

De fet, Cuixart ha fet una crida a la calma malgrat la "mobilització permanent", perquè Cuixart considera "igual d'important" mantenir la "serenor" que "saber quan cal sortir al carrer".

Qui també veu l'independentisme a punt per mobilitzar-se és el president de l'ANC, Jordi Sànchez. En una entrevista a RAC1 ha assegurat que la principal "fortalesa" de l'independentisme és que el govern espanyol "té por" que l'1-O "hi hagi urnes".

Llei de transitorietat, abans de la Diada

Els presidents també han apressat els partits polítics independentistes a aprovar la llei de transitorietat abans del referèndum, per poder donar garanties jurídiques a la votació. Segons Cuixart, la llei és "clau" per tal que "els catalans estiguin, en tot moment, vinculats a una legalitat". En la mateixa línia que es va expressar la diputada de la CUP Anna Gabriel, Cuixart s'ha mostrat partidari que aquesta llei quedi aprovada abans de la celebració del referèndum. Sànchez ha dit que té una confiança "infinita" que el Govern i el Parlament faran tots els tràmits necessaris perquè la llei s'aprovi abans de l'11 de setembre.

En ser preguntat per si l'executiu de Carles Puigdemont ja té el cens i les urnes per a la celebració de l'1-O, Cuixart ha evitar confirmar-ho. "Les entitats no actuem com a portaveus del Govern", ha dit. Tanmateix, ha admès que "de ben segur que hi deuen ser", malgrat que ha insistit que l'important és assegurar-nos que l'1-O "es votarà", i que es farà amb el "màxim de garanties".

Sigui com sigui, Cuixart ha afirmat amb rotunditat que, si guanya el 'sí', el resultat ha de ser "vinculant" i la República Catalana s'ha de proclamar en els següents dos o tres dies.