El ministre de Justícia confia que Maza cessi Moix de forma imminent

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, espera que el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, provoqui la sortida de Manuel Moix del seu càrrec de fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció. Catalá ja està buscant la persona que substituirà Moix, segons ha pogut saber l'ARA de fonts judicials de Madrid.



La paciència de Catalá, segons les fonts, es va veure sobrepassada dilluns quan va conèixer els detalls de la societat panamenya de Moix i dels seus germans. El ministre va viatjar dilluns a Ceuta, però va ser informat de la situació pels serveis ministerials.

D'acord amb la informació que ha anat recollint l'ARA, Catalá no va saber abans de la designació de Moix que l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González el mencionava amb entusiasme en les seves converses telefòniques amb l'exministre Eduardo Zaplana. I tampoc va saber que el fiscal Anticorrupció i els seus germans eren titulars d'una empresa 'offshore' a Panamà -propietària d'un xalet a Collado Villalba- heretada dels seus pares.

El ministre hauria desitjat tenir els elements de judici per decidir si era apropiat nomenar Moix al capdavant de la Fiscalia Anticorrupció. Però al ministre, segons aquesta versió, se li va amagar informació. O, simplement per frivolitat, no se li va transmetre. El nom de Moix va arribar a Catalá a través de qui havia sigut el seu cap a la Fiscalia General de l'Estat, Manuel Marchena.

Catalá havia promès els dies 8 i 9 de novembre del 2016 a Consuelo Madrigal que ella seria la nova fiscal general de l'Estat. Però un dia després tot va canviar. Madrigal va rebutjar la proposta de nomenar Moix perquè el seu candidat era Alejandro Luzón, fiscal anticorrupció pràcticament des de la creació d'aquesta fiscalia. Tampoc va acceptar no renovar el mandat de Javier Zaragoza a la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Ara, Catalá espera que Maza procedeixi, és a dir, que pacti amb Moix la seva sortida imminent.