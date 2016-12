Francesc Homs: "A qui s'està intentant jutjar és la voluntat d'un poble i la seva dignitat"

"A qui s'està intentant jutjar és la voluntat d'un poble i la seva dignitat". Aquesta ha estat la resposta del portaveu del Partit Demòcrata (PDECat) al Congrés i exconseller Francesc Homs a la interlocutòria que ha dictat aquest dijous el jutge de la sala segona del Tribunal Suprem, Andrés Palomo del Arco, i que deixa el portaveu del PDECat al Congrés a un pas del banc dels acusats per la causa del 9-N. El magistrat fa efectiva la transformació de les diligències prèvies en procediment abreujat, amb la qual cosa posa fi a la instrucció i dóna un termini de deu dies a la Fiscalia perquè sol·liciti l'obertura de judici oral i formuli escrit d'acusació.

En una roda de premsa en la qual ha estat acompanyat per bona part de l'executiva del partit i dels seus companys a Madrid, Homs ha criticat que es vulguin "criminalitzar i presentar com a delinqüents" aquells polítics que van posar les urnes, i ha avisat el govern espanyol que "el 9-N no el podran esborrar, igual que no podran impedir el referèndum del 2017".

A més, ha insistit que es tracta d'un judici polític, com demostra, segons el seu parer, el fet que la resolució del Suprem s'hagi filtrat a la premsa abans que es notifiques als seus advocats. "Si algú creu que el Suprem no fa política, o és ingenu o és un fanàtic".

Es reserva "l'artilleria jurídica" per al judici

L'exconseller ha opinat que l'estat espanyol s'està posant en un carreró sense sortida amb una judicialització del procés que, ha dit, és impròpia de l'Europa del segle XXI. A més, ha explicat que ha donat ordre als seus advocats de no fer res abans que es posicioni la Fiscalia, i que no perdrà el temps amb recursos estèrils. " Això és com una guerra i, per tant, hem d'aplicar tàctica. Guardarem l'artilleria jurídica per quan comenci el judici".

Segons una dura interlocutòria de 33 pàgines en què s'acusa Homs i el Govern de contrariar "grollerament" l'ordenament jurídic i de justificar-ho amb un "difús mandat ciutadà", hi ha indicis suficients que resulten constitutius dels delictes que s'imputen a l'exconseller. El jutge recorda que la consulta del 9-N va ser suspesa pel Tribunal Constitucional només cinc dies abans de celebrar-se, però, tot i així, Homs "no va suspendre cap de les actuacions ni actes que es desenvolupaven per a la celebració d'aquesta consulta, ni tan sols els que depenien directament del departament de la Presidència, del qual era titular, tot i ser conscient de la suspensió acordada pel Tribunal Constitucional i la consegüent inviabilitat de la seva celebració".