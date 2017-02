El senyor X de la guerra bruta

La primera condició de la guerra bruta per ser eficaç és que ha de ser subreptícia, no deixar proves ni rastres, ser invisible als ulls de la majoria. En aquest sentit, l’anomenada operació Catalunya ha sigut un sonor i rotund fracàs. La polèmica policial ha ocupat portades de diaris, tertúlies i ha generat editorials preocupats per l’efecte de tot plegat en la instrucció del cas Pujol. Ara sabem que Fernández Díaz va muntar una policia política, que es va saltar la llei (sí, la llei!) per aconseguir proves i que si no hagués estat per la confessió del patriarca (que tenia com a objectiu salvar el patrimoni dels fills), potser estaríem davant d’un altre cas com el de Banca Catalana. Però el més greu de tot és que l’escàndol policial, admès fins i tot pel nou ministre de l’Interior, no ha tingut cap conseqüència política sobre el seu responsable últim: un senyorX anomenat Mariano Rajoy.