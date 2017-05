Montserrat defensa a Brussel·les que Barcelona és "la millor ciutat" per acollir l'Agència Europea del Medicament

Comença la carrera per aconseguir que Barcelona sigui la nova seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès). La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha defensat aquest dimecres a Brussel·les la candidatura de la capital catalana. "Som la millor candidatura. Tenim la millor ciutat i el millor edifici", ha proclamat Montserrat. "We are ready" (estem preparats), ha assegurat en anglès davant la premsa.

L'EMA es troba actualment a Londres, però el Brexit obliga a buscar una nova ubicació per a una agència on treballen gairebé 900 persones. A més a més, r ep més de 40.000 visites a l’any i al seu voltant es mouen unes 1.600 empreses.

Montserrat ha defensat la candidatura de Barcelona davant alts funcionaris del Consell i la Comissió Europea i a la tarda es reunirà amb el comissari europeu de Salut, Vytenis Andriukaitis. La ministra ha demanat que la decisió no sigui política, sinó que es basi en criteris tècnics. "Per a nosaltres és important que el procés sigui transparent i tingui criteris objctius", ha dit.

Ciutat ben comunicada i amb capacitat hotelera

Tant el govern espanyol com la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona consideren que la capital catalana és de les poques candidates que compleix amb tots els objectius. La UE busca una ciutat que estigui ben comunicada, amb un aeroport important, que tingui una infraestructura hotelera potent i que tingui escoles internacionals i habitatges per acollir els treballadors i les seves famílies.

Montserrat ha destacat que el Mobile World Congress demostra que Barcelona té una gran capacitat hotelera i ha subratllat que la ciutat també té "la millor comunitat científica, hospitalària, farmacèutica i biomèdica d'Europa".

Encara no hi ha una llista oficial de les candidates que competiran amb Barcelona, però Brussel·les ha rebut moltes candidatures, entre les quals les de ciutats com Amsterdam, Viena i Copenhaguen.

El procés no afectarà la candidatura

Sobre si el procés independentista pot afectar negativament la candidatura catalana -una possibilitat que va insinuar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy- Dolors Montserrat ha assegurat que en les seves reunions "ningú" li ha preguntat per la qüestió. Segons ha admès la ministra, el referèndum "no afecta per a res" les possibilitats de Barcelona.