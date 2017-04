Arresten a Segòvia un presumpte jihadista reclamat a Egipte

La Guàrdia Civil ha detingut a El Espinar, a Segòvia, un presumpte jihadista de 43 anys reclamat per les autoritats d'Egipte, país d'on és originari. Segons el ministeri de l'Interior el buscaven per pertinença a organització terrorista. L'home passarà avui a disposició judicial, segons l'agència Efe.

Informació dels serveis d'intel·ligència egipcis i alemanys ha permès saber a la Guàrdia Civil que l'home havia viscut a d'altres països europeus, com Alemanya, on també se li va obrir una investigació. Segons el ministeri "el detingut va estar vinculat a una cèl·lula terrorista desarticulada l'abril de 2002 a Hamburg, tot i que més tard el van deixar en llibertat".

El ministeri de l'Interior destaca que la col·laboració internacional ha estat "determinant" per la "neutralització de potencials amenaces per a la seguretat d'Espanya i els nostres veïns, tan europeus com mediterranis". Manté que dediquen una atenció especial a "persones amb connexions amb residents a Espanya i procedents de tercers països".