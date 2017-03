Badalona estudia aturar els pagaments a les subministradores que no subscriguin el conveni contra la pobresa energètica

L'Ajuntament de Badalona està avaluant aturar els pagaments a les empreses de subministrament energètic que no subscriguin el conveni amb les administracions públiques contra la pobresa energètica. Segons aquest document, que es va signar el passat gener, les subministradores haurien de cobrir, com a mínim, la meitat del cost de la pobresa energètica, inclosa la despesa que suposa a les administracions la gestió d'aquest tràmit.

La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Badalona, Agnès Rotger, ha indicat que l'objectiu de la mesura és que les companyies "compleixin amb la seva responsabilitat social". "La prioritat dels ajuntaments és garantir els drets bàsics de la ciutadania, i no pas treballar perquè algunes empreses redueixin la seva morositat gràcies als diners públics", ha dit Rotger.

Més d'un miler de talls aturats

La regidora ha assegurat que gràcies a aquesta llei s'han evitat 1.090 talls de llum, aigua o gas a famílies en situació de vulnerabilitat durant els primers mesos del 2017. En aquests moments totes les empreses subministradores informen als Serveis Socials abans d'efectuar un tall.

La Generalitat i les administracions van arribar aun acord per elaborar aquest conveni per demanar la " corresponsabilitat" de les empreses subministradores. L'empresa Gas Natural Fenosa ha estat l' última a complir aquest requeriment. "Gràcies a la presio intensa i la denúncia pública hem estat un dels primer ajuntaments que hem aconseguit que Gas Natural enviés la llista i, per tant, complís aquesta llei que defensa les persones més vulnerables" ha informat Agnès Rotger.