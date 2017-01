Barcelona desactiva l''Operació Fred' però manté l'alerta d'emergència per fort onatge

Catalunya s'ha llevat avui sota un temporal de vent que ha obligat Protecció Civil de la Generalitat a activar el pla Inuncat per les fortes ratxes i també pel fort onatge. El servei d'emergències ha recomanat per a aquest dissabte màxima precaució al volant i evitar apropar-se a les platges, ja que es preveu mar brava.

A Barcelona, l'Ajuntament ha activat el pla d'emergència per mal estat de la mar, un avís que s'activa quan es poden donar amb una probabilitat de més del 30% onades de més de 4 metres, que poden suposar "un perill per a les persones o per destrosses en el mobiliari".

Com a conseqüència d’aquesta activació i per prevenció, es recomana als ciutadans que augmentin la precaució i evitin accedir a les platges. Així mateix es recorda la prohibició d’accedir als espigons de la platja i d’entrar a l’aigua mentre onegi la bandera vermella, hissada a totes les platges. La Guàrdia Urbana de Barcelona s’ha desplegat a l’àmbit del litoral barceloní i barra el pas als espigons i les zones on trenquen les onades, per evitar riscs per a les persones.

Desactivada 'l'Operació Fred'

Paral·lelament, L’Ajuntament de Barcelona ha decretat avui, a les 8 hores, la finalització de l’Operació Fred en fase d’alerta 2 que va activar-se la tarda de dilluns, dia 16. El consistori ha informat que un total de 444 persones s’han allotjat al Centre d’Estades Breus del Centre d’Urgències i Emergències Socials (CUESB) durant els cinc dies que ha durat l’episodi, en què les temperatures han estat a l’entorn dels 0 graus. Aquest centre disposa diàriament de 108 places, i ofereix servei d’higiene, alimentació i consigna.

L’actuació dels equips del CUESB s’adreça especialment a persones sense llar que pernocten a la via pública perquè acceptin voluntàriament allotjar-se en els equipaments municipals oberts durant tot l´any per aquest col·lectiu i en els específics de l’operatiu. Aquest dispositiu ha comptat diàriament amb 9 vehicles i 30 persones entre professionals i voluntaris, repartits en 6 equips i 12 educadors del Servei del SIS Medi Obert.