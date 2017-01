Barcelona vol apujar l'IBI als pisos turístics

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dilluns el Pla Estratègic de Turisme 2020, un document mitjançant el qual "es pugui treure el màxim benefici" de l'activitat turística a la ciutat i alhora "paliar-ne els efectes negatius", en paraules del regidor de Turisme del govern municipal, Agustí Colom.

Una de les mesures que l'equip d'Ada Colau contempla per fer créixer el retorn econòmic del turisme a la ciutat és l'augment d'impostos a les activitats turístiques. La mesura més destacada en aquest sentit és un increment de l'Impost de Béns Immobles (IBI) als pisos turístics legals, que són actualment uns 9.000. Aquest tipus de modificació no forma part de les competències de l'Ajuntament, però Colom ha assegurat que volen pressionar el govern espanyol per tal que modifiqui la normativa d'hisendes locals i puguin tirar la mesura endavant. "Les ciutats ens hem d'empoderar, i hem de ser conscients que tenim força per fer petits canvis legislatius", ha assenyalat el regidor.

En la mateixa línia, Colom ha assegurat que l'Ajuntament segueix treballant per negociar amb la Generalitat la gestió del 100% de la taxa turística. "Ara mateix hi ha un inici d'acord perquè els municipis gestionem el 50% de l'impost, però ens sembla insuficient", ha remarcat el regidor, que ha assenyalat que també es vol imposar una taxa als creueristes que visiten la ciutat o als autobusos que aparquen a Montjuïc i hi porten turistes provinents dels mateixos creuers.

Un pla pilot a la Barceloneta i la Sagrada Família

En total, el Pla Estratègic de Turisme 2020 contempla deu programes que es desgranen en 30 línies d'actuació i en 90 accions concretes sobre la ciutat, algunes d'elles de "operacions de microcirurgia" per paliar els efectes negatius del turisme a la ciutat. Una d'aquestes operacions de "microcirurgia" consisteix en un pla pilot als barris de la Barceloneta i la Sagrada Família, dos dels més afectats pel turisme massiu. Aquest pla pilot, segons ha explicat el regidor Colom, consistirà en treballar amb veïns i operadors per estudiar quins canvis -ja sigui en la mobilitat o en els usos- es poden fer per tal que la convivència entre visitants i residents sigui més plàcida.

D'ara en endavant, el govern d'Ada Colau debatrà el pla amb el diversos agents implicats, com ara veïns, operadors o administracions. També caldrà buscar el consens de la resta de grups al consistori i poder tirar així endavant el pla. Sobre aquest punt, el segon tinent d'alcalde i regidor d'Economia, Jaume Collboni (PSC), ha assegurat que "el consens és perfectament possible si hi posem sentit comú i diàleg". "Barcelona és una ciutat acostumada a grans acords, i durant el plenari anterior es va demostrar que aquest govern és capaç d'arribar a grans acords més enllà de les seves fronteres ideològiques", ha afirmat Collboni, en referència a l'aprovació la setmana passada del pla per centrifugar els hotels a la perifèria acordat amb ERC i el pla d'habitatge acordat amb CiU. "El Pla Estratègic de Turisme ha de ser assumit i consensuat amb tota la ciutat", ha conclòs el regidor.