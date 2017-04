Barcelona condemna l'ocupació a Palestina i reconeix la legitimitat del moviment no violent de boicot a Israel

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres una moció en què condemna "l' ocupació israeliana i les polítiques de colonització dels territoris palestins" i es compromet a tallar "qualsevol tipus de complicitat amb aquesta ocupació, violació de drets humans i espoli de recursos" a Palestina. El text, que recorda " les reiterades advertències de la comunitat internacional no han trobat resposta per part de l'Estat d'Israel, que no ha fet més que intensificar la construcció d'assentaments dins de territoris palestins", ha rebut els vots favorables de Barcelona en Comú, PSC, CUP i ERC a la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. PP i C's han votat en contra, mentre que el PDECat s'ha abstingut.

Més enllà de la condemna, el document reconeix la "legitimitat d'iniciatives i campanyes no violentes promogudes per la societat civil palestins i internacional per reivindicar la defensa dels drets humans i del dret internacional humanitari a Palestina". Un posicionament que suposa un aval al moviment no violent de BDS (Boicot, Desinversions i Sancions), perseguit i criminalitzat per l'Estat d' Israel. El consistori també emplaça la Generalitat a impulsar mesures, com "clàusules específiques" als contractes amb l'administració, "perquè les empreses respectin els drets humans" i a crear un " centre d'estudi i avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a l'exterior".

"Aixo no va d'estar a favor d'Israel o de Palestina, sinó d'estar a favor dels drets humans", ha afirmat el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, que ha presentat la moció. Després de recordar que aquest any es compleixen 50 anys de l'ocupació d'Israel en terres palestines, Pisarello ha assegurat que cal explorar "tots els camins perquè un dia israelians i palestins vulguin viure junts, barrejats i en pau". Malgrat aplaudir la moció, el regidor de la CUP Josep Garganté ha considerat que "l'equip de govern no és prou valent i es deixa intimidar pel lobby sionista a Catalunya". En aquest sentit, ha reclamat al govern de Colau que trenqui l' agermanament de Barcelona amb Tel Aviv i que la ciutat s'adhereixi al BDS.

"La ciutat esdevé menys còmplice d'un estat d'apartheid"

Des de la Coalició Prou Complicitat amb Israel qualifiquen la moció de " gran pas cap a la conscienciació de les administracions públiques locals en la defensa dels drets humans i per trencar les complicitats que inherentment actuen a favor de l’ apartheid i de l’ocupació de Palestina". "Esperem que aquesta resolució marqui un precedent a la ciutat de Barcelona perquè aviat es converteixi en Espai Lliure d’Apartheid Israelià, com ja ho han fet més de 70 administracions públiques de la resta de l’Estat, i sigui referent en la defensa de la llibertat dels pobles i la dignitat humana", afegeix en un comunicat la coalició, dins de la qual hi ha el BDS.

La moció aprovada també ha estat aplaudida des de la comunitat palestina a Catalunya. Una portaveu del col·lectiu celebra, en conversa amb l'ARA, la " coherència institucional i honestedat política" de l'Ajuntament. "Amb aquesta moció la ciutat comtal esdevé menys còmplice d'un estat d'apartheid que vulnera sistemàticament el dret humanitari internacional, els drets humans i les resolucions de l'ONU", afirma la portaveu, satisfeta especialment amb el fet que es reconegui la legitimitat d'iniciatives no violentes a favor dels drets humans com el BDS. L'Ajuntament ja va donar tot el seu suport aquest setembre a la flotilla de dones cap a Gaza, que va sortir des de Barcelona.